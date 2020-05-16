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Дитрих заявил, что субсидии аэропортам в 10 млрд руб. могут быть согласованы до конца мая

Авиакомпаниям и аэропортам могут понадобиться дополнительные субсидии в размере еще 30 млрд руб. после июля

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Проект постановления правительства России о предоставлении аэропортам более 10 млрд рублей в виде субсидий уже направлен на согласование в ведомства и может быть утвержден до конца мая. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих журналистам в субботу во время инспекции готовности столичных вокзалов, аэропортов и автостанций к работе с учетом новых санитарных норм.

"Проект постановления правительства, который мы по этому поводу уже написали после (совещания у президента по поддержке транспорта - прим. ТАСС) 7 мая, по моей информации, ушел на согласование в ведомства. И я ожидаю, что мы его будем иметь возможность до конца мая утвердить", - сказал он.

Минтранс и Минфин ранее предварительно согласовали поддержку аэропортам РФ объемом 10,1 млрд руб. на период до июля. После июля авиакомпаниям и аэропортам может понадобиться еще 30 млрд руб.

Как говорил Дитрих на совещании о развитии транспорта у президента РФ Владимира Путина, у ряда аэропортов из-за резкого падения пассажиропотока возникли такие же проблемы по фонду оплаты труда, аренде и прочим выплатам, как и у авиакомпаний. Выделение еще около 30 млрд рублей обсудят после рассмотрения динамики работы отрасли в мае и в июне с учетом возможностей федерального бюджета, пояснял министр.

Помощь авиакомпаниям

Ранее кабмин выделил Росавиации из резервного фонда правительства РФ 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки за период с февраля по июль 2020 года, говорилось в сообщении Минтранса и Росавиации. Прежде всего субсидии компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных субсидий), на оплату лизинговых платежей (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 10%). Также часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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