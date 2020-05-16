Полиция применила слезоточивый газ во время протеста предпринимателей в центре Варшавы

ВАРШАВА, 16 мая. /ТАСС/. Акция протеста польских предпринимателей, которая прошла в субботу в Варшаве из-за последствий для бизнеса ограничительных мер, введенных властями для противодействия распространению коронавируса, перетекла в стычки с полицией и применение против демонстрантов слезоточивого газа. Об этом столичная полиция сообщила в Twitter.

Протестная акция на Замковой площади в Варшаве была объявлена полицией нелегальной, так как из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия запрещены. Полицейские окружили демонстрантов и требовали, чтобы они разошлись. Начались превентивные задержания и стычки с полицией.

"К сожалению, мы имеем дело со случаями агрессии против полицейских. В связи с активными нападениями на офицеров были применены меры прямого принуждения в форме физической силы и газа", - информировала варшавская полиция.

В ходе акции протеста в СМИ появилась информация о задержании располагающего иммунитетом сенатора Яцека Бурого, который вел прямую трансляцию с места событий и заявил, что его поместили в автомобиль полиции. Стражи порядка эти сообщения опровергли.

Предприниматели проводят в Варшаве акции протеста уже во второй раз. Участники демонстраций выступают против замораживания экономики и потребовали от правительства выплаты компенсаций за утрату доходов в период пандемии коронавируса. По их мнению, принятые правительством меры поддержки экономики ничего не дают, а вся нагрузка вызванного эпидемией коронавируса экономического кризиса ложится на плечи предпринимателей.

На данный момент в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 18 257, 915 заразившихся умерли, 7 175 выздоровели. Для противодействия распространению инфекции власти Польши в середине марта ввели режим эпидемии, закрыли границы, многие организации, рестораны, кинотеатры. С 4 мая работу возобновили только торговые центры и гостиницы. Работа большей части сферы услуг под запретом до 18 мая, когда работу смогут возобновить салоны красоты и заведения общепита.