Россия и Венесуэла обсуждают варианты запуска прямого авиасообщения

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Москва и Каракас рассматривают варианты установления прямого авиасообщения. Об этом заявил ТАСС в воскресенье посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Он отметил, что вопрос установления воздушного сообщения между Москвой и Каракасом прорабатывается давно. "Обсуждались различные варианты, в том числе через Гавану, - указал он. - Именно этим планам была посвящена моя недавняя встреча с министром туризма и внешней торговли Венесуэлы Феликсом Пласенсиа. На встрече мы также обсуждали, как можно было бы обеспечить полезной коммерческой загрузкой авиарейсы Москва - Каракас - Москва".

Как пояснил дипломат, окупаемость рейсов можно было бы обеспечить путем дозагрузки самолета товарами венесульэского экспорта, особенно теми, транспортировка которых морем проблематична из-за непродолжительного срока хранения (экзотические фрукты, цветы).

Посол подчеркнул, что о конкретных параметрах и возможных датах запуска прямого рейса между Москвой и Каракасом в условиях пандемии говорить преждевременно. В то же время Мелик-Багдасаров обратил внимание, что в Венесуэле по сравнению с другими государствами региона число инфицированных коронавирусом минимально. "Есть все основания полагать, что это туристическое направление после отмены карантинных ограничений станет одним из наиболее безопасных по коронавирусу", - заметил он.

Заседание межправкомиссии

Россия и Венесуэла работают над подготовкой очередного заседания межправительственной комиссии высокого уровня, которое может пройти в видеоформате, заявил Мелик-Багдасаров.

"Основным механизмом реализации двусторонних проектов является межправительственная российско-венесуэльская комиссия высокого уровня. Приступили к подготовке ее 15-го заседания. Не исключено, что оно пройдет, как это сейчас принято, в видеоформате", - сказал он.

Посол отметил, что подготовке заседания комиссии высокого уровня будет посвящена деятельность подкомиссий - рабочих групп по ведомствам. "Не дожидаясь, пока коронавирус отступит, продолжим проработку совместных проектов вместе с нашими венесуэльскими друзьями. Уверен, выйдем из пандемии во всеоружии", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале после визита в Венесуэлу и встречи с президентом страны Николасом Мадуро говорил, что очередная сессия комиссии высокого уровня по торгово-экономическому сотрудничеству России и Венесуэлы запланирована на май 2020 года.