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"Ъ": около половины регионов хотят усилить запрет на продажу алкоголя в кафе в жилых домах

В некоторых субъектах РФ, включая Севастополь, Брянскую область и Подмосковье, соответствующие законопроекты уже были приняты в первом чтении, отмечает издание
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Порядка половины российских регионов готовятся ввести запрет на продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах, с залом обслуживания менее 50 кв. м. В ряде субъектов РФ, включая Севастополь, Брянскую область и Подмосковье, соответствующие законопроекты уже были приняты в первом чтении, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на председателя комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения "Опоры России" Алексея Небольсина.

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Федеральный закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах (с площадью зала не более 20 кв. м), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, вступил в силу 5 мая. Закон был инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и на детских площадках. Он наделил органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей, а также полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах.

Как сообщил изданию Небольсин, практически все регионы России могут ввести собственные ограничения по этому вопросу до конца мая. По его мнению, региональные меры в нынешнем виде также могут коснуться полноценных ресторанов, общая площадь которых составляет около 120 квадратных метров с учетом кухни, склада и прочего.

По данным "Опоры России", порядка 28-30 тысяч ресторанов, кафе и баров, расположенных в жилых домах, имеют право на торговлю алкоголем в РФ. При этом, учитывая, что продажа спиртных напитков приносит до 40-50% выручки предприятий общепита, ужесточение требований к площади зала приведет к тому, что работа большинства заведений станет нерентабельной. По мнению Небольсина, такие меры могут усугубить положение отрасли, которая и так пострадала в результате пандемии коронавируса.

В Минпромторге на вопросы "Коммерсанта" не ответили. Представитель Московской областной думы сообщил, что законопроект может быть скорректирован. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что ужесточение требований к площади зала может привести к росту потребления нелегального алкоголя.

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