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Пандемия коронавируса нового типа

ТПП выдала бизнесу в РФ свыше 250 заключений о форс-мажоре по внешнеторговым контрактам

Работа по приему заявок, связанных с ситуацией с коронавирусом, ведется с 18 марта

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России за два месяца выдала 251 сертификат о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам из-за ситуации с распространением коронавируса. Работа ведется на безвозмездной основе, сообщил в понедельник ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

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ТПП России единственная в стране занимается выдачей заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам. Работа по приему заявок, связанных с ситуацией с коронавирусом, ведется с 18 марта. Как обстоятельства непреодолимой силы ТПП свидетельствует те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство РФ и региональные власти на территории России, если из-за них работающая в РФ компания не может выполнить свои контрактные обязательства.

"Мы получили 761 обращение, по которым на безвозмездной основе уже выдан 251 сертификат о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам в связи с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Из-за роста количества обращений ТПП значительно увеличила число юристов, которые работают с документами, связанными со свидетельствованием обстоятельств непреодолимой силы. На работу только с одним пакетом по заявке уходит в среднем от трех до пяти часов", - сказал Катырин.

Территориальные торгово-промышленные палаты, которые относятся к системе ТПП России, занимаются выдачей заключений о форс-мажорах по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности. По словам Катырина, за тот же период в региональные палаты было подано 22,8 тыс. заявлений о свидетельствовании форс-мажора, по их результатам было выдано 1 240 заключений о форс-мажоре.

"Параллельно с организацией работы по рассмотрению заявок торгово-промышленные палаты открыли горячие линии по общению с предпринимателями. Причем предприниматели стали обращаться не только с вопросами о форс-мажоре, но и с другими, непосредственно связанными с пандемией", - сказал собеседник агентства. Как отметил Катырин, всего за время работы горячих линий было проведено 66,5 тыс. консультаций.

Теги
РоссияКатырин, Сергей НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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