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Роскачество выявило в фасованных креветках случаи превышения допустимых норм мышьяка

Эксперты проверили продукцию семи торговых марок - "Бухта изобилия", "Каждый день", Agama, Fine Life, Fish House, Polar Premium и "Vici Приорити"
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Роскачество в ходе повторной проверки фасованных креветок обнаружило в продукции двух производителей превышение допустимых норм мышьяка. Об этом говорится в сообщении организации.

Как пояснили в Роскачестве, эксперты проверили продукцию семи торговых марок на качество и безопасность, а также оценили, провели ли производители работу над ошибками, выявленными в предыдущем исследовании. Торговые марки "Бухта изобилия", Fish House, "Каждый день", Agama, Fine Life, "Vici Приорити" и Polar Premium проверялись на наличие мышьяка, полихлорированных бифенилов (ПХБ), опасных для здоровья микроорганизмов и тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий), антибиотиков.

"В составе продукции двух торговых марок был обнаружен мышьяк в количестве, превышающем допустимые концентрации", - отмечается в сообщении.

При этом в Роскачестве отметили, что научные исследования показывают, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека. "Допустимый уровень содержания мышьяка в пищевой рыбной продукции <...> регламентируется Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Установленная норма содержания мышьяка для рыбы, беспозвоночных, моллюсков, водорослей и продукции из них предполагает определение общего содержания мышьяка, то есть суммарного содержания неорганически- и органически связанных форм", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Любови Абрамовой.

По данным исследования, в повторном исследовании креветок ни в одной из семи торговых марок не было выявлено превышения содержания тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия). Микробиологические показатели у всех исследованных торговых марок тоже соответствуют установленным требованиям. В креветках не содержится красителей и консервантов (в числе которых соли бензойной и сорбиновой кислот).

Также, согласно результатам испытаний Роскачества, продукция четырех торговых марок изменилась к лучшему. Так, если раньше у торговых марок "Бухта изобилия" и Agama фактическая масса нетто отличалась от заявленной, то после повторного исследования эксперты констатировали устранение этого недостатка. В ранее проведенном исследовании в креветках "Бухта изобилия" было много влаги, а в креветках Fine Life - мало, однако нынешнее испытание показало, что производитель провел работу над ошибками и в продукции обеих торговых марок отмечена нормальная влажность.

Улучшение показателей

В Роскачестве также сообщили о том, что большую работу по улучшению качества продукции проделал производитель "Vici Приорити". Если после исследований двухгодичной давности у продукции этой торговой марки были выявлены несоответствия опережающему стандарту по содержанию глазури и внешнему виду, то на этот раз этих несоответствий эксперты не обнаружили.

Говоря о качестве, эксперты также сообщили, что у креветок Fish House оказалось больше влаги, чем требует законодательство. Кроме того, содержание белка не соответствует заявленному, однако по всем другим показателям эти креветки отвечают установленным требованиям.

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