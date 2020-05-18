Совет директоров "М.Видео - Эльдорадо" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год - компания.
Совет директоров "М.Видео - Эльдорадо" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год
Пандемия коронавируса нового типа
Рестораны, бани и салоны красоты просят скорректировать рекомендации Роспотребнадзора
Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин считает, что большинство требований ведомства "логичны и оправданы", однако во многих случаях потребуется дорогостоящая перестройка бизнеса, и возможно критическое снижение прибыли
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