Анатолий Чубайс может войти в совет директоров АФК "Система"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Роснано Анатолий Чубайс и президент АФК "Система" Владимир Чирахов могут войти в новый состав совета директоров корпорации. Такое решение принято на совете директоров АФК 16 мая, говорится в сообщении "Системы".

Помимо Чубайса и Чирахова, акционеры АФК "Системы" на общем годовом собрании, которое пройдет заочно 27 июня, могут избрать в совет директоров еще одного нового члена - бывшего заместителя премьер-министра, министра экономики и министра здравоохранения Люксембурга Этьена Шнайдера.

Кроме того, свои позиции в совете директоров сохранят основной бенефициар и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, глава совета директоров МТС Феликс Евтушенков, заместитель председателя совета директоров, бывший президент "Системы" Андрей Дубовсков, глава лесопромышленной "дочки" "Системы" Segezha Group Михаил Шамолин, экс-председатель совета директоров МТС Рон Зоммер.

Также свое место в совете директоров АФК "Системы" сохранят бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, заместитель председателя совета директоров "Системы", профессор Высшей школы экономики Анна Белова, основатель "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили, бывший президент Армении Роберт Кочарян. Таким образом, новый совет директоров покинут гендиректор ПАО МАК "Вымпел" Сергей Боев и бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке.

Основным акционером АФК "Система" является председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков (59,2%), free float обыкновенных акций составляет 16,5%, free float GDR - 15,9%. Во владении компаний группы АФК "Система", членов совета директоров и менеджмента "Системы" находится 8,4% обыкновенных акций и GDR.

Дивиденды за 2019 год

Совет директоров АФК "Система" рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 0,13 рубля на одну обыкновенную акцию (или 2,6 рубля на одну GDR) - на общую сумму 1,25 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 16 июля 2020 года.

В сентябре 2019 года основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков заявлял, что компания к концу 2019 года может объявить о возврате к прежней дивидендной политике, которая предусматривает выплату 1,19 рубля на акцию. При этом в компании также не исключали изменения дивидендной политики.

Дивиденды корпорации по итогам 2017 года составили 0,11 рубля на одну обыкновенную акцию или 2,2 рубля на одну GDR, общая сумма дивидендов равнялась 1,06 млрд рублей. Такое решение было связано с необходимостью сократить долг компании, обязательства которой существенно выросли из-за необходимости выплатить 100 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью".

В июне 2019 года акционеры АФК "Система" приняли решение также направить на дивиденды за 2018 год нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1,06 млрд рублей, или 0,11 рубля на одну обыкновенную акцию.

Основным акционером АФК "Система" является председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков (59,2%), free float обыкновенных акций составляет 16,5%, free float GDR - 15,9%. Во владении компаний группы АФК "Система", членов совета директоров и менеджмента "Системы" находится 8,4% обыкновенных акций и GDR.