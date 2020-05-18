Utair запустит рейс Петербург - Махачкала с 22 мая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 22 мая запускает рейс по маршруту Санкт-Петербург - Махачкала. Это первый рейс компании, открытый после сокращения числа полетов из-за коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба перевозчика со ссылкой на президента Utair - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

"Из-за вспышки коронавируса количество выполняемых полетов было временно сокращено. Но сейчас Utair начинает возобновлять прямое авиасообщение между регионами, минуя Москву, и пассажиры охотно покупают билеты. Полное восстановление маршрутной сети будет зависеть от активности пассажиров. Если спрос будет высокий, то мы реализуем запланированную летнюю программу", - приводятся в сообщении слова Пермякова.

По данным пресс-службы, с 22 мая Utair начнет полеты по маршруту Санкт-Петербург - Махачкала по понедельникам и пятницам. Рейс будет выполняться на Boeing 737-500, рассчитанном на 126 пассажиров.