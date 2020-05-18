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"Калининградский янтарный комбинат" открыл сезон добычи янтаря

Годовой план добычи - 400 тонн минерала

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, контролируется "Ростехом"), являющийся единственным в России промышленным предприятием по добыче янтаря, в понедельник открыл сезон промысла 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комбината.

"Официально стартовал сезон добычи сегодня. Годовой план - 400 тонн. Соблюдаются строгие меры безопасности, на территории можно находиться только в маске и перчатках. Соблюдаются все прочие рекомендации Роспотребнадзора", - сообщили в пресс-службе.

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. КЯК - крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря. Промысел ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где запасы минерала превышают 110 тыс. тонн.

В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат передали под управление государственной корпорации "Ростех". В 2018 году комбинат добыл рекордные 500 тонн янтаря, превысив показатель 2017 года (453 тонны) более чем на 10%. По итогам 2019 года комбинат добыл свыше 450 тонн минерала.

Теги
РоссияКалининградская область
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