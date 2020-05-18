В Узбекистане возобновили регулярное внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение

ТАШКЕНТ, 18 мая. /ТАСС/. Компании Uzbekistan Airways и "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") возобновили регулярные внутренние рейсы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в министерстве транспорта республики.

"В соответствии с решением специальной комиссии по борьбе с коронавирусом компании Uzbekistan Airways и "Узбекистан темир йуллари" с 18 мая возобновили регулярные внутренние рейсы", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейсы осуществляются с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, которые предусматривают раздачу всем пассажирам защитных масок и перчаток. При этом к авиа- и железнодорожным поездкам допускаются граждане, представившие сертификаты о прохождении тестов на коронавирус.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый в республике случай заражения новым коронавирусом. В этот же день власти объявили карантин в детских садах и учебных заведениях, отменили массовые мероприятия и приостановили транспортное сообщение с другими странами. С 6 апреля в республике действует режим обязательной самоизоляции.

15 мая специальная комиссия приняла решение продлить в республике карантин по коронавирусу до 1 июня и одновременно значительно смягчила ограничения.

По последним данным в республике зарегистрировано 2 762 случая заражения коронавирусом, 2 247 пациентов выздоровели, 12 человек умерли.