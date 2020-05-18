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ОАК с 2024 года планирует производить более 100 гражданских самолетов в год

При этом там отметили, что эта цифра будет увеличиваться

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Объединенная авиастроительная корпорация" должна производить более 100 гражданских самолетов в год с 2024 года, эта цифра будет увеличиваться. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью Павлу Зарубину, которое было показано в понедельник на телеканале "Россия-24".

"Начиная с 2024 года мы должны выйти на показатель свыше 100 самолетов по гражданскому направлению, и этот показатель должен будет расти. Это свыше 72 самолетов МС-21, порядка 30, может быть, больше, "Суперджетов", 12 самолетов Ил-112 и уже понемножку это самолеты других типов", - сказал он.

По словам Борисова, в последние годы производственные возможности по выпуску гражданских самолетов составляли 35-30 машин ежегодно.

"Что касается гражданской техники, то производственные возможности, скажем, "Суперджета" "Гражданских самолетов Сухого" - около 60 самолетов в год. В меньшем количестве это Ту-214, Ил-96 совсем немножко. Но все равно вместе с самолетами так называемой государственной авиации мы балансировали порядка в последние годы (на уровне) 35-40 самолетов в год", - отметил вице-премьер и добавил, что это не тот показатель, который должен быть в планах и в одобренной в мае программе финансового оздоровления ОАК.

За последние 15 лет в РФ кардинально изменилась ситуация с производственными возможностями, выросла доля новейшего оборудования, обновился станочный парк, сказал Борисов.

В конце декабря глава ОАК Юрий Слюсарь говорил, что корпорация рассчитывает с 2021 года выйти на ежегодное производство как минимум 30 самолетов SSJ 100. Он уточнял, что в 2020 году планируется произвести около 20 SSJ 100, а до 2024-2025 годов выпустить около 150 самолетов.

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