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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

В Минэнерго заявили, что Россия намерена строго соблюдать условия сделки ОПЕК+

Москва в мае - июне согласилась сократить добычу до 8,5 млн б/с

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия намерена строго придерживаться условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго России.

"Будем строго выполнять", - сказали в министерстве.

Ранее о намерении России неукоснительно соблюдать нефтяную сделку ОПЕК+ со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака сообщало агентство Bloomberg.

По условиям сделки ОПЕК+, Россия в мае - июне согласилась сократить добычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/с. Сделка вступила в силу 1 мая. Российская официальная статистика ведет учет добычи в тоннах, тогда как в ОПЕК+ принято считать в баррелях. Если перевести 1,28 млн тонн в баррели по единому коэффициенту 7,33, который применяется для экспортной нефти Urals, то российская добыча на середину мая составляла 9,4 млн б/с с учетом газового конденсата.

По договоренностям России с ОПЕК в квоту по сокращению добычи не включен газовый конденсат, только нефть. Отдельно данные по добыче конденсата в статистике не раскрываются.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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