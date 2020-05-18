В Минэнерго заявили, что Россия намерена строго соблюдать условия сделки ОПЕК+

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия намерена строго придерживаться условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго России.

"Будем строго выполнять", - сказали в министерстве.

Ранее о намерении России неукоснительно соблюдать нефтяную сделку ОПЕК+ со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака сообщало агентство Bloomberg.

По условиям сделки ОПЕК+, Россия в мае - июне согласилась сократить добычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/с. Сделка вступила в силу 1 мая. Российская официальная статистика ведет учет добычи в тоннах, тогда как в ОПЕК+ принято считать в баррелях. Если перевести 1,28 млн тонн в баррели по единому коэффициенту 7,33, который применяется для экспортной нефти Urals, то российская добыча на середину мая составляла 9,4 млн б/с с учетом газового конденсата.

По договоренностям России с ОПЕК в квоту по сокращению добычи не включен газовый конденсат, только нефть. Отдельно данные по добыче конденсата в статистике не раскрываются.