Заявки на статус резидента ТОР "Столица Арктики" инвесторы сформируют к концу мая

МУРМАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Инвесторы должны будут до конца мая направить заявки в Минвостокразвития РФ для получения статуса резидента созданной в Мурманской области ТОР "Столица Арктики". Привлечение инвесторов позволит создать в регионе 1,5 тыс. рабочих мест, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Мурманской области.

"Заявки для получения статуса резидента ТОР "Столица Арктики" [находятся] в процессе подготовки инвесторами, документы должны быть направлены в Минвостокразвития РФ до конца мая. ТОР "Столица Арктики" позволит создать не менее полутора тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит более 125 млрд рублей, совокупные поступления в региональный бюджет до 2035 года - 42,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В правительстве региона уточнили, что на сегодняшний день в ТОР вошли четыре якорных инвестора: ООО "НОВАТЭК-Мурманск", ООО "Морской торговый порт "Лавна", ООО "Морской терминал ТУЛОМА" и АО "Корпорация развития Мурманской области".

По информации пресс-службы, областное правительство в настоящее время ведет работу по расширению списка инвесторов. На западном берегу Кольского залива планируется также создать терминал и сервис по обслуживанию судов, доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки для рыбопромышленных компаний. Заявка на включение в границы ТОР этого земельного участка на западном берегу уже находится на рассмотрении в правительстве РФ. Кроме того, определяется возможность использования земельных участков для реализации еще одного инвестпроекта - "Порт Лиинахамари" в Печенгском районе Мурманской области.

Для резидентов ТОР действует комплекс налоговых преференций: снижен общий размер страховых взносов с 30% до 7,6% на 10 лет, обнулен федеральный налог на прибыль на пять лет, региональная часть снижена до 5% в первые пять лет, в последующие пять лет - до 10%, также на три года обнулен налог на землю и на пять лет - налог на имущество. Помимо этого, резидентам предоставляются неналоговые льготы: предоставление земельных участков в аренду без торгов, проведение плановых проверок сокращено до 15 дней, а внеплановых - до пяти дней, действует особый порядок градостроительного регламента и другие.