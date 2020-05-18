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В России объем трансграничных переводов в марте упал на треть

Он составил $687 млн

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Объем трансграничных переводов в России в марте составил $687 млн, что примерно на 34% меньше, чем годом ранее, когда этот показатель превышал $1 млрд, следует из материалов Банка России.

Так, по данным ЦБ, всего в марте 2020 года физлица перечислили из РФ $413 млн, из которых 78 млн приходятся на переводы в страны дальнего зарубежья, а 335 млн - на переводы в страны СНГ. В свою очередь переводы физлиц в Россию в марте составили $274 млн.

По итогам первого квартала 2020 года трансграничные переводы сократились по сравнению с I кварталом 2019 года на 10,2%, до $2,161 млрд.

Средняя сумма перевода в марте также показала снижение. Так, для переводов физлиц из России она упала почти в два раза, до $212. При этом средний перевод в РФ вырос до $266, что на 64% больше, чем в марте предыдущего года.

В статистику включаются данные платежных систем Blizko, Contact, "Вестерн юнион", "Золотая корона", "Юнистрим", а также данные "Почты России".

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