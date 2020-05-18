Индекс Dow Jones демонстрирует уверенный рост на ожиданиях восстановления экономики

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торговой сессии в понедельник продемонстрировали уверенный рост на фоне ожиданий восстановления мировой экономики.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 695,83 пункта (2,94%), до отметки 24 381,25. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 68,53 пункта (2,39%) и оказался на отметке 2 932,23. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 157,44 пункта (1,75%), до 9 172,00.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $32,21 за баррель.

Комментируя начало биржевой сессии, газета The Wall Street Journal отметила, что участники рынка сохраняют оптимизм, несмотря на резкое падение котировок на прошлой неделе. "На рынках на предстоящей неделе ожидается затишье после того, как на прошлой неделе наблюдался массовый сброс активов в связи с тем, что участники рынка испытывали серьезное беспокойство по поводу обострения американо-китайских торговых отношений и возможной второй волны коронавируса, - привела газета мнение заместителя руководителя департамента инвестиций компании Brooks Macdonald Эдварда Парка. - Если не будет поступать какой-то новой информации по этим двум темам, вызывающим наибольшие опасения, то в долгосрочном плане инвестиции в акции представляются предпочтительными по сравнению с инвестициями в облигации".