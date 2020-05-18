Компания H&M промаркирует всю обувь на российском рынке до 1 июля

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Шведская компания H&M до 1 июля нанесет коды маркировки на весь ассортимент обуви, поступивший в продажу на российский рынок. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе оператора маркировки Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В соответствии с требованием законодательства наша компания находится в процессе маркировки всего ассортимента обуви к 1 июля 2020 года", - приводит ЦРПТ слова представителя H&M В РФ Юлии Булгаковой.

В ЦРПТ отметили, что поскольку компания H&M выступает и как импортер, и как продавец, маркировка происходила по упрощенной схеме. "Теперь покупатели в специальном приложении "Честный знак" еще до покупки ботинок или туфель смогут проверить, действительно ли этот товар произведен заявленной компанией и из материалов, указанных на этикетке", - добавила директор департамента общего бизнес-анализа ЦРПТ Вера Волкова.

Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года производство, импорт, оптовая и розничная продажа обуви без маркировки в России станет невозможной. С этой датой также обязательна передача сведений о движении товара в систему "Честный знак".