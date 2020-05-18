Эксперты видят перспективы для роста российского рынка акций до конца недели

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю уверенным ростом. Покупкам отечественных активов способствуют подъем цен на нефть и позитивная динамика на мировых площадках, связанная с ожиданиями дальнейшего смягчения ограничений из-за коронавируса и оживления экономической активности в мире. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, дальнейший рост цен на энергоносители и решения российских компаний по дивидендам могут поддержать преодоление индексом Мосбиржи отметки в 2 700 пунктов до конца недели. В то же время сдержать покупки могут новости, связанные с возобновившимся торговым конфликтом США и Китая.

По состоянию на 17:26 мск индекс "Мосбиржи" растет на 3,3% - до 2 679 пунктов.

Цены на нефть поднимаются на 2,4%, до $34,94 за баррель, на фоне продолжающегося сокращения добычи крупнейшими экспортерами в рамках сделки ОПЕК+.

В лидерах роста находятся бумаги российских нефтекомпаний - "Роснефти", "Лукойла" и "Татнефти". Аутсайдером стали бумаги "Башнефти", дешевеющие на рекомендации совета директоров компании снизить дивидендные выплаты за 2019 год.

"Рост уверенности покупателей рисковых активов происходят по мере постепенного снятия мер изоляции в мире. Еще одним поводом для текущей волны покупки рискованных активов стало заявление руководства ФРС США о том, что спад экономической активности может оказаться скоротечным", - поясняет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Прогнозы на неделю

По мнению экспертов, основное внимание инвесторов в течение недели будет сосредоточено на информации о распространении коронавируса, сырьевых ценах и торговых отношениях США и Китая.

"Эскалация конфликта с возможностью введения взаимных санкций и возникновением проблем с торговым соглашением может негативно сказаться на темпах восстановления мировой экономики после "коронакризиса". Данный фактор будет оказывать давление на рисковые активы, сдерживая активность покупателей", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Давление на рынок продолжают оказывать и опасения, связанные со второй волной пандемии.

Поддержать российские акции могут предстоящие рекомендации по дивидендам за прошлый год крупных эмитентов.

"На этой неделе среди важных можно отметить заседание наблюдательного совета Сбербанка по дивидендам за 2019 год, рекомендации "Сургутнефтегаза", "Газпрома" и "Лукйола" по дивидендам за 2019 год, отчетность "Ростелекома", ТМК и "Русагро", - перечисляет старший аналитик УК "Альфа-капитал" Максим Бирюков.

По его оценке, если внешние факторы и корпоративные события не принесут неприятных сюрпризов, индекс Мосбиржи может подняться выше 2 700 пунктов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что в случае удержания индексом Мосбиржи в ближайшие дни отметки в 2 600 пунктов, его движение к 2 700-2 720 пунктам продолжится.

В "БКС Премьер" в свою очередь считают, что на текущей неделе сохранится разнонаправленная динамика торгов, а также указывают, что надежных драйверов для выхода индекса Мосбиржи в район 2700-2750 пунктов и выше пока не видно. "В то же время масштабные стимулы и общерыночные надежды на скорое восстановление экономической активности вкупе с консолидацией нефтяных цен выше $30 позволяют удерживать позиции выше 2 600 пунктов", - добавляет Бахтин.

Что касается динамики российской валюты, то, по оценке ГК "Финам", позитивная конъюнктура на нефтяном рынке и действия Минфина, который с 13 мая приступил к продаже валюты на открытом рынке, говорят за сохранение курса доллара в коридоре 72,6-75 рублей.

Однако Зварич из Промсвязьбанка утверждает, что роста цен на нефть будет недостаточно для уверенного укрепления российской валюты, которая, по его прогнозам, будет находиться в диапазоне 73-75 рублей за доллар.

По прогнозам ИК "Фридом Финанс", к пятнице курс доллара окажется на уровне 72,9-74,5 рубля.