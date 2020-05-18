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Минпромторг подготовил проект о запрете госзакупок импортной радиоэлектронной продукции

Проект разрешает устанавливать изъятия из национального режима в сфере закупок на два года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минпромторг подготовил проект постановления правительства о запрете госзакупок компьютерного оборудования и ряда другой радиоэлектронной продукции при наличии отечественных аналогов. Документ размещен на портале проектов правовых актов.

"Установить запрет на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению ", - говорится в проекте.

Как говорится в пояснительной записке, проект разрешает устанавливать изъятия из национального режима в сфере закупок на два года. В документе подчеркивается, что закупка иностранной продукции разрешена, если в РФ нет производства аналогов. При этом закупать иностранную продукцию планируется разрешить про принципу "второй лишний", когда отклоняются все зарубежные заявки в случае, если подана хотя бы одна отечественная, соответствующая требованиям заказчика. "Возможность закупки электронной продукции иностранного производства, в том числе в рамках закупок работ и услуг, только в особых случаях при наличии разрешения Минпромторга России с обязательным применением механизма "второй лишний", - говорится в пояснительной записке.

В перечень такой продукции предлагается включить компьютерное, электронное и оптическое оборудование, электродвигатели, батареи и аккумуляторы, осветительное оборудование и другие.

Действующее законодательство предусматривает преференции отечественным производителям, но не прямой запрет на госзакупку импортной радиоэлектроники.

Летом 2019 года правительство утвердило разработанное Минпромторгом постановление, устанавливающее преференции до 30% для отечественной радиоэлектронной продукции и вводящее ограничения на участие в госзакупках импортного оборудования. Документ предполагает создание единого реестра российской радиоэлектронной продукции. Для попадания в реестр компания должна быть зарегистрирована на территории РФ, доля участия российских организаций или граждан должна составлять более 50%. При этом производство должно вестись на территории РФ с применением отечественных интегральных микросхем, а сама компания должна обеспечивать тестовое и сервисное сопровождение для заказчиков.

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Россия
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