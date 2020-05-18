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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Рынок российских акций начал торговую неделю активным ростом

Покупкам отечественных активов способствуют дорожающая нефть и позитивная динамика на мировых площадках

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги в понедельник уверенным ростом. Так, индекс Мосбиржи подрос на 3,87% - до 2694,25 пункта, индекс РТС - на 5,45%, до 1167,88 пункта.

Покупкам отечественных активов способствуют дорожающая нефть и позитивная динамика на мировых площадках, связанная с ожиданиями дальнейшего смягчения ограничений из-за коронавируса и оживления экономической активности в мире.

Нефть вечером растет на 7,85% - до $35,44 за баррель.

На этом фоне укрепляется и российская валюта: курс доллара опустился на 1,08% - до 72,785 руб., курс евро - на 0,33%, до 79,353 руб.

"Покупатели рисковых активов чувствуют все больше уверенности по мере постепенного снятия мер изоляции в мире. Помимо общего роста риск-аппетитов, нефти помогает дорожать сокращение предложения крупнейшими экспортерами сырья. На наш взгляд, одной из причин наблюдаемого роста общерыночных настроений стало заявление руководства ФРС о том, что спад экономической активности в США будет кратковременным. Кроме того, отметим, что японская макростатистика за I квартал вышла лучше ожиданий", - поясняет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В лидерах роста на отечественном рынке - привилегированные и обыкновенные акции "Ленэнерго" (+12% и +26% соответственно), торги которыми были приостановлены в середина марта в связи с реорганизацией компании.

Также дорожали бумаги российских нефтекомпаний - "Роснефти", "Лукойла" и "Татнефти". Хуже рынка выглядели акции "Башнефти", дешевевшие на рекомендации совета директоров компании снизить дивидендные выплаты за 2019 год.

Кроме того, растущие цены на никель и более благоприятный прогноз по рынку никеля и палладия активизировал покупку акций "Норникеля".

Прогноз на вторник

Наблюдающийся рост на фондовом и сырьевом рынках носит неустойчивый характер, опираясь во многом на надежды и оптимистичные ожидания участников торгов, считает Бахтин.

"Между тем, вторая волна пандемии COVID-19 и усиление торговой конфронтации между США и КНР - это серьезные потенциальные риски, несущие массу неопределенности. Поэтому после позитивного всплеска мы не исключаем умеренной фиксации прибыли на фондовых рынках", - добавляет эксперт.

Во вторник, 19 мая, по-прежнему преобладают шансы повышения индекса Мосбиржи в рамках динамики цен на нефть и тенденции котировок зарубежных площадок, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

По прогнозу ИК "Фридом Финанс", индекс Мосбиржи окажется в диапазоне 2630-2720 пунктов, курс доллара - 72,15-73,35 руб.

"БКС Премьер" ожидает, что индекс Мосбиржи будет формироваться на отметках 2630-2690 пунктов, курс доллара - 72,5-73,5 руб.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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