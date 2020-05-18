{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фармпредприятия с 1 июля смогут получать лицензию только в системе маркировки

В системе маркировки уже зарегистрированы 98% российских фармпроизводителей и 80% иностранных

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Участники фармацевтической и медицинской отраслей после 1 июля смогут получать лицензию только после начала работы в системе маркировки. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документы дополняют перечень лицензионных требований, предъявляемых к лицензиату при осуществлении деятельности по производству лекарственных средств, следующим пунктом: "регистрация в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения".

Аналогичные требования касаются лицензирования фармацевтической и медицинской деятельности. Документ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Как отметил заместитель гендиректора ЦРПТ, который выступает оператором системы маркировки, Реваз Юсупов, маркировка снизит риски, связанные с нелегальным оборотом лекарств, и приведет к повышению качества медицинских услуг, гарантируя потребителям и пациентам легальные и качественные препараты.

"Решение особенно актуально на фоне легализации онлайн-торговли лекарствами. По данным исследований, 35% поддельных лекарств в мире распространяется через интернет. Прослеживание маркированных препаратов по цифровому коду минимизирует этот риск и защитит потребителей", - сказал он.

Юсупов отметил, что в системе маркировки уже зарегистрированы 98% российских фармпроизводителей и 80% иностранных. К работе присоединились 98% бюджетных медицинских организаций, 78% аптек и 70% дистрибуторов, и по мере приближения к 1 июля динамика по количеству организаций в системе и числу маркированных лекарств растет.

14 мая заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко говорила о том, что работа в системе маркировки лекарств должна стать обязательным условием ведения медицинской деятельности и получения лицензии на фармацевтическую деятельность.

В России лекарственные препараты маркируют с 2017 года, но с 1 июля 2020 маркировка станет обязательной. Маркировка представляет собой защищенный криптографией штрих-код Data Matrix, по которому можно проверить данные о лекарственном препарате. Данные о препарате, срок производства и годности, информация о производителе будут храниться в системе "Честный знак".

Система маркировки

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июня 2020 года предусмотрена обязательная маркировка молочной продукции, а с 1 июля - маркировка лекарств.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров.

Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
МВД получит из резервного фонда почти 3 млрд руб. на средства защиты от коронавируса
Ведомство должно осуществить контроль за целевым расходованием выделенной суммы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС