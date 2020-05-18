Власти Пермского края планируют создать технопарк на "Мотовилихинских заводах"

ПЕРМЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края хотят создать из территории предприятия "Мотовилихинские заводы", находящегося в стадии банкротства, технопарк, что позволит предприятию получить налоговые преференции и льготы и выйти из сложившейся ситуации. Об этом в понедельник в ходе онлайн-заседания федеральной экспертной площадки "Россия-XXI: новая эпоха и современность" рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Махонин.

В 2018 году "Мотовилихинские заводы" признали банкротом. По данным местных СМИ, кредиторская задолженность предприятия составляла на тот момент более 13,8 млрд рублей. Вопросы финансового восстановления заводов решаются совместно с госкорпорацией "Ростех".

"Проводил совещание с новым руководством "Ростеха" на "Мотовилихинских заводах" <...> Обсуждали, когда он будет выходить из банкротства, горизонты у нас есть <...> Нужна кооперация между промышленными предприятиями. Обсуждали, что РЖД разместят дополнительные заказы на "Мотовилихе", Роскосмос готов разместить дополнительные заказы на предприятии, мы со своей стороны делаем из территории "Мотовилихи" технопарк, это означает, что у нас будут существовать налоговые преференции и льготы, <...> я думаю, мы за пару лет этот завод выведем", - сказал он.

"Мотовилихинские заводы" - старейшее из действующих предприятий Урала, основано в 1736 году, работает в сфере металлургического производства. На предприятии проектируют и производят специальную технику военного назначения и нефтепромысловое оборудование. Здесь разрабатывают и производят единственные в России боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".