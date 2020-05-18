Росатом начал прием заявок на участие в хакатоне по созданию сервисов для "умных" городов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Русатом Инфраструктурные решения" (интегратор решений госкорпорации "Росатом" по направлению "Умный город") 18 мая начал сбор цифровых заявок на участие в онлайн-хакатоне "Цифровой форсаж атомных городов", в рамках которого активисты могут представить свои сервисы для включения в программу "Умный город". Об этом говорится в сообщении "Русатом Инфраструктурные решения".

Онлайн-хакатон - особый формат мероприятия для специалистов IT-сферы, дизайнеров, участников различных профессий, с различными компетенциями и навыками для создания новых решений и цифровых сервисов по тематике "Умный город", а также доведения их до работоспособного прототипа. Хакатон проводится, чтобы вовлечь молодежь, предпринимателей, широкую общественность в процесс цифровой трансформации городов. Работа будет вестись по трем трекам: "Муниципальное управление", "Малое и среднее предпринимательство", "Городские сообщества и взаимодействие с жителями". Во время проведения мероприятия все участники будут взаимодействовать между собой дистанционно.

"Идея в том, чтобы предложить жителям атомных городов присоединиться к нашей команде и напрямую участвовать в развитии города, вместе создавать комфортную городскую среду. Мы запускаем в этих городах интеграционную платформу "Умный город", а набор цифровых сервисов, которые ею используются, может варьироваться. Никто лучше жителей не знает, чем живет город, какие потребности самые актуальные и какие цифровые сервисы востребованы в первую очередь", - цитирует пресс-служба компании слова ее главы Ксении Сухотиной.

К участию в хакатоне приглашаются профессионалы из IT-сферы, дизайнеры, городские активисты, студенты НИЯУ МИФИ и других опорных вузов атомной отрасли. Задачей участников будет сгенерировать и разработать прототипы цифровых сервисов, представляющих практическую пользу для муниципального управления, бизнеса и жителей. Лучшие разработки будут применены в городах - участниках проекта "Умный город Росатома".

Заявки на участие принимаются до 26 мая на сайте хакатона "Цифровой форсаж атомных городов". Хакатон пройдет с 29 мая по 1 июня и завершится защитой проектов перед жюри. Победителей объявят 1 июня.

Об "умном" городе

Цифровая платформа Росатома "Умный город" - единая информационная основа для внедрения цифровых городских сервисов. Она направлена на реализацию государственной политики в сфере развития цифровой экономики РФ.

Платформа реализована в городе Сарове Нижегородской области. Проект "Умный город Саров" включен в число лучших практик, рекомендованных ООН-Хабитат - программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что администрации десяти "атомных" городов безвозмездно получат цифровой программный комплекс "Умный город", который повысит эффективность управления городским хозяйством. Система будет передана Железногорску (Красноярский край), Заречному (Пензенская область), Глазову (Удмуртская Республика), Северску (Томская область), Новоуральску, Лесному, Заречному (Свердловская область), Озерску, Снежинску и Трехгорному (Челябинская область).