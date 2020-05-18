Индекс Dow Jones вырос на 911 пунктов на новостях о прогрессе в создании вакцины от вируса

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при закрытии сессии в понедельник продемонстрировали уверенный рост в связи с надеждами участников рынка на разработку вакцины от нового коронавируса.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, перед итоговым звонком промышленный индекс Dow Jones вырос на 911,95 пункта (3,85%), до отметки 24 597,37. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 90,20 пункта (3,15%) и оказался на отметке 2 953,90. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 219,29 пункта (2,43%), до 9 233,85.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $31,82 за баррель, а стоимость декабрьских фьючерсов, по данным газеты The Wall Street Journal, сейчас составляет $34,07 за баррель.

Ситуация резко изменилась к лучшему по сравнению с началом марта, и участники рынка теперь уделяют особое внимание любым сообщениям, указывающим на прогресс в разработке вакцины от коронавируса, отметила "The Wall Street Journal, комментируя итоги биржевого дня. Энтузиазм у инвесторов вызвала информация, согласно которой фармацевтическая компания Moderna получила данные о том, что экспериментальная вакцина сформировала иммунитет у ряда здоровых добровольцев.

"Сообщения о том, что в испытаниях, начатых компанией Moderna, наметился прогресс, а также надежды на то, что с пандемией удастся покончить с помощью вакцины, способствовали позитивным настроениям среди участников рынка", - привела газета мнение заместителя руководителя департамента инвестиций компании Brooks Macdonald Эдварда Парка.