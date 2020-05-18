{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индекс Dow Jones вырос на 911 пунктов на новостях о прогрессе в создании вакцины от вируса

Индекс S&P 500 поднялся на 90,20 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при закрытии сессии в понедельник продемонстрировали уверенный рост в связи с надеждами участников рынка на разработку вакцины от нового коронавируса.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, перед итоговым звонком промышленный индекс Dow Jones вырос на 911,95 пункта (3,85%), до отметки 24 597,37. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 90,20 пункта (3,15%) и оказался на отметке 2 953,90. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 219,29 пункта (2,43%), до 9 233,85.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $31,82 за баррель, а стоимость декабрьских фьючерсов, по данным газеты The Wall Street Journal, сейчас составляет $34,07 за баррель.

Ситуация резко изменилась к лучшему по сравнению с началом марта, и участники рынка теперь уделяют особое внимание любым сообщениям, указывающим на прогресс в разработке вакцины от коронавируса, отметила "The Wall Street Journal, комментируя итоги биржевого дня. Энтузиазм у инвесторов вызвала информация, согласно которой фармацевтическая компания Moderna получила данные о том, что экспериментальная вакцина сформировала иммунитет у ряда здоровых добровольцев.

"Сообщения о том, что в испытаниях, начатых компанией Moderna, наметился прогресс, а также надежды на то, что с пандемией удастся покончить с помощью вакцины, способствовали позитивным настроениям среди участников рынка", - привела газета мнение заместителя руководителя департамента инвестиций компании Brooks Macdonald Эдварда Парка.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Котяков заявил, что число безработных в России продолжит расти в мае и июне
Число зарегистрированных безработных в стране достигло 1,6 млн, отметил министр труда и соцзащиты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС