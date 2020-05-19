Лидеры стран ЕАЭС обсудят проект развития интеграции на период до 2025 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) проведут во вторник заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Как сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), всего в повестку мероприятия включены 10 вопросов.

В частности, предполагается, что Высший Евразийский экономический совет утвердит стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года, говорится в сообщении. В документ заложено 330 мер и механизмов дальнейшего развития интеграции, а реализация стратегии предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в договор о союзе, а также изменений в национальные законодательства стран "пятерки". По словам министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, предлагаемые стратегией меры "помогут полностью устранить барьеры и максимально сократить изъятия и ограничения для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке ЕАЭС".

"Члены Высшего Евразийского экономического совета также рассмотрят реализацию программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства союза. Кроме того, в повестке - протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части уточнения механизма формирования кадрового состава ЕЭК", - говорится в пресс-релизе ЕЭК.

В предыдущий раз президент РФ Владимир Путин и его коллеги по ЕАЭС проводили видеоконференцию 14 апреля, она была посвящена ситуации с коронавирусом и совместным шагам в борьбе с распространением инфекции. Нынешний саммит является плановым, изначально предполагалось, что он пройдет в Минске, так как Белоруссия в этом году председательствует в союзе, однако из-за эпидемической ситуации общение лидеров "пятерки" вновь состоится по видеосвязи.

Газовый вопрос

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко среди приоритетов своей страны в ЕАЭС называл, в частности, выход на общие энергетические рынки с равными ценами на энергоносители. В ходе апрельской видеоконференции лидеров союза он заявил, что цена на газ в рамках этого объединения должна быть более гибкой с учетом условий на внешних рынках, а механизм расчетов - "подъемным для потребителей". 14 мая Лукашенко вновь высказался за то, чтобы цены на поставляемый в республику российский газ были ниже.

Вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС был включен в повестку заседания Евразийского межправительственного совета на уровне премьер-министров стран "пятерки", которое прошло 23 апреля в режиме видеоконференции. Однако, как сообщалось на сайте ЕЭК, согласованного решения тогда выработано не было, после чего было решено вынести эту тему на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета.