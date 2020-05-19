Пенс заявил, что почти все штаты США подготовили планы возобновления работы бизнеса

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Практически все американские штаты подготовили планы возобновления работы предприятий, которые были вынуждены значительно сократить или даже приостановить свою деятельность в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.

"48 штатов опубликовали свои планы по возобновлению работы. Как ожидается, еще [оставшиеся] два опубликуют свои планы очень скоро", - отметил вице-президент, который возглавляет межведомственную рабочую группу, созданную ранее в целях борьбы с коронавирусом в США. Он не уточнил, о каких именно штатах идет речь. Пенс добавил, что Белый дом еще месяц назад начал разработку планов по возобновлению деятельности предприятий и смягчению ограничительных мер, которые были введены по всей стране из-за пандемии. При этом федеральные власти хотят, чтобы окончательное решение принимали губернаторы штатов.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что ВВП США во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы может достичь 20-25%. Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 90 тыс. человек.