В кабмине не поддержали законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательное заключение на инициативу депутатов от ЛДПР об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Текст проекта заключения имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается исключить из системы обязательного пенсионного страхования лиц, признанных инвалидами, в целях индексации их страховых пенсий в период осуществления ими трудовой деятельности. Ранее аналогичные меры были распространены на пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору о приемной семье.

"Исключение из системы обязательного пенсионного страхования отдельных категорий граждан, осуществляющих трудовую деятельность, приведет не только к нарушению страховых принципов системы обязательного пенсионного страхования, но и к снижению уровня их пенсионного обеспечения, поскольку в этом случае пенсионные права в системе обязательного пенсионного страхования формироваться не будут", - говорится в проекте заключения.

Правительственная комиссия также считает аргументацию предлагаемых изменений (обеспечение равенства прав инвалидов) необоснованной, "поскольку принципы осуществления индексации пенсий у работающих и неработающих граждан различные". Исключения для пенсионеров-опекунов объясняются тем, что выплаты этой категории граждан "фактически можно приравнять к социальной выплате, связанной с воспитанием детей, которая не позволяет одновременно осуществлять оплачиваемую трудовую деятельность".

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - резюмировали в кабмине.

Авторами инициативы выступили вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.