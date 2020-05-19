Эксперты считают, что работники будут избегать "серых" зарплат после пандемии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Многие работники, которые не были оформлены должным образом и остались без зарплаты в период нерабочих дней, после пандемии коронавируса будут искать "белый" доход, однако работодатели могут начать чаще отказываться от официального трудоустройства сотрудников, чтобы сократить свои расходы на налоги и социальные взносы. Такое мнение в беседе с ТАСС высказали опрошенные эксперты в сфере труда.

По словам общественного омбудсмена по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрия Порочкина, многие не оформленные должным образом сотрудники за последние два месяца прочувствовали всю ответственность за свой выбор, оставшись без зарплаты.

"Скорее всего, многие из них сделают свои выводы и впредь будут стараться устраиваться к "белым" работодателям, либо требовать официального оформления от своего текущего работодателя", - говорит он.

Условие работодателя

В то же время из-за конкуренции на рынке труда преимущество в этом вопросе может все равно оказаться на стороне работодателя.

"Работодатели будут исходить из двух факторов. Первый - снижение платежеспособности населения и невозможность поддерживать цены на том уровне, который позволял бы выплачивать все налоги и социальные взносы. Второй - приобретенный опыт ответственности: те работодатели, которые работали по закону, были вынуждены расплачиваться со своими работниками за нерабочие дни. Скорее всего, это приведет к тому, что сохранится тенденция последнего десятилетия - нарастание числа работающих в неформальном секторе рынка труда", - сказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Эксперт напомнил, что такой тренд фиксировали после кризиса 2008-2009 годов, и экономические трудности 2015-2016 годов также "не заставили людей требовать от работодателей возможности получать "белую" заработную плату".

"Трудоустраиваться официально или нет - это, по большей части, не выбор работника, а условие работодателя", - подчеркнула в разговоре с ТАСС юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Она отметила, что зачастую работодателю проще найти другого работника, который согласится работать на его условиях. Страховые взносы являются для работодателей существенной статьей расходов, пояснила юрист.

Порочкин также считает Фонд оплаты труда (ФОТ) одной из основных затрат и "болью" каждого работодателя в период пандемии. "В интересах каждого будет его сократить. Все, кто мог, зарплату сотрудникам уже урезали, как могли. А те, кто по какой-то причине не смог, по выходу из самоизоляции скорее всего будут сокращать штат", - добавил он.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков сообщил ТАСС, что организация старается бороться с "теневым" оформлением, в том числе обращаясь в прокуратуру.

"Мы проводим достаточно большую информационную работу, объясняя людям, что в случае если они получают серые заработные платы, то в дальнейшем им сложно будет рассчитывать на полноценные выплаты из социальных фондов, из Пенсионного фонда. И поскольку у нас сейчас из нынешних взносов платится пенсия пенсионерам, то, соответственно, это нарушает принципы социальной справедливости. А на предприятиях, где есть профсоюзные организации или создаются: если там работодатель пытается обойти действующие нормы законодательства и выплачивать какие-то вещи в "серую", естественно, наша организация с этим борется", - сказал он.

Под присмотром

При этом, по мнению Сафонова, если государство заинтересовано, чтобы такого явления не было, нужно вводить механизм защиты работника с точки зрения контроля соотношения доходов и расходов.

"Это работа налоговой службы. По такой схеме шли власти Италии, когда боролись с "теневыми" мафиозными доходами. Жесткий контроль позволил им навести порядок и сократить оборот "теневых" доходов с 40% до 15%", - говорит он.

В этом случае наказаны будут и работодатели, и работники, получавшие доход в конверте. "В такой ситуации к работодателю никто не пойдет или пойдет очень маленькое количество людей, и он будет вынужден легализовать свою деятельность", - отметил проректор университета.

Альтернативой может стать категорический запрет работать без трудовых договоров и обязательный реестр занятости.

Порочкин, в свою очередь, обратил внимание, что сложившаяся сейчас ситуация приведет к внесению изменений и дополнений в ТК РФ, которые будут регулировать взаимодействие с дистанционными сотрудниками.

"Работодателям придется изменять трудовые договоры в этой области, - говорит он. - Также было бы необходимым на законодательном уровне предусмотреть порядок использования сотрудниками электронной цифровой подписи для облегчения процесса взаимодействия между работодателем и сотрудником".

Минимальные выплаты

Работники, неофициально трудоустроенные до пандемии, могут претендовать на минимальные выплаты по безработице, отметила Яковлева. На сегодняшний день такое пособие в России составляет 1 500 рублей в месяц. Существует и повышенное пособие в размере 12 130 рублей в месяц, но его, согласно постановлению кабмина, могут получить только граждане, потерявшие работу после 1 марта.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число безработных в РФ выросло почти вдвое (с 725,8 тыс. человек до 1,4 млн). По ее словам, с 1 марта 2020 года 1,654 млн российских граждан обратились в органы служб занятости либо за поиском работы, либо за тем, чтобы получить соответствующее пособие. Вице-премьер напомнила, что в нерабочие дни до 11 мая работали лишь отдельные предприятия, заработная плата в этот период выплачивалась за счет работодателей.