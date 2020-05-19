В ВТБ сообщили, что выдача автокредитов в апреле упала на 77%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. ВТБ сократил выдачу автокредитов в апреле на фоне пандемии нового коронавируса на 77%, кредиты наличными показали падение на 54%, следует из презентации банка.

При этом с начала года общий размер портфеля кредитов физлиц в банке ВТБ показал рост на 3,1%, до 3,4 трлн рублей. Вместе с тем выдачи кредитов физлицам в апреле сократились на 31,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, до 93,5 млрд рублей. При этом в апреле продолжался рост портфеля ипотеки, на 4,8%.

Как отметил в ходе видеоконференции с журналистами заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, приоритетном направлением работы ВТБ в апреле стала поддержка клиентов, пострадавших от пандемии коронавируса. "За апрель и первую половину мая ВТБ принял 215 тыс. заявок на предоставление кредитных каникул почти на 190 млрд рублей. Сегодня их получили уже 195 тыс. клиентов более чем на 164 млрд рублей. Из них свыше 70% оформлено по кредитам наличными, более четверти - по ипотеке, остальное - в рамках автокредитования. По кредитным картам отсрочку платежей получили более 1,8 млн клиентов", - сказал он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что на фоне пандемии доходы российских банков во II квартале 2020 года могут уйти в минус.