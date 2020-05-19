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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,5 рубля

Курс евро опустился до 79,21 рубля

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,5 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 79,21 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск доллар продолжил снижение и торговался на уровне 72,38 руб. (-0,4%), а евро - на отметке 79,2 руб. (-0,1%).

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 30 апреля 2020 года. Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи растет на 0,3%, до 1171,43 пункта.

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