Производители лекарств получили около 1 млрд кодов маркировки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Производители лекарств, поставляющие продукцию на российский рынок, промаркировали более 1 млрд товаров с начала эксперимента по маркировке в отрасли. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе оператора маркировки "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).

"По состоянию на 19 мая производителям лекарств выдано более 1 млрд кодов маркировки", - сказали в компании.

В ЦРПТ отметили, что с начала 2020 года выдано в 3,3 раза больше кодов, чем за три года с начала работы системы. "Несмотря на пандемию коронавируса, фармпроизводители, поставляющие лекарства на российский рынок, проявляют активность в работе в системе", - сказали в ЦРПТ, уточнив, что по данным на декабрь прошлого года было промаркировано около 230 млн упаковок лекарственных препаратов.

По данным оператора, сегодня в системе маркировки зарегистрированы 98% российских производителей и 83% иностранных. "К работе присоединились 98% бюджетных медицинских организаций, 78% аптек и 70% дистрибьюторов, и по мере приближения к 1 июля динамика по количеству организаций в системе и числу маркированных лекарств растет", - добавили в пресс-службе.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.