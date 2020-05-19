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Россия сократила импорт товаров из дальнего зарубежья на 5%

Он составил $62,5 млрд

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе-апреле 2020 года снизился на 5,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $62,562 млрд. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В частности, в апреле Россия импортировала товаров на $14,933 млрд, что на 14,2% меньше, чем в марте текущего года. При этом по сравнению с апрелем 2019 года импорт из дальнего зарубежья упал на 19,8%.

Согласно материалам ФТС, импорт химической продукции в апреле по сравнению с мартом 2020 года незначительно увеличился и составил $3,27 млрд. Одновременно с этим, импорт машиностроительной продукции упал на 17,6%, до $7,169 млрд, продовольственных товаров и сырья - на 15,4%, до $1,89 млрд. Импорт текстильных изделий и обуви сократился на 22,7% - до $759,2 млн.

Категории товарного импорта

Среди товаров химической промышленности сократились закупки продукции органической и неорганической химии - на 2,9%, мыла и синтетических моющих средств - на 8,7%, полимеров и каучука - на 10,4% и парфюмерно-косметических товаров - на 24,6%. При этом импорт фармацевтической продукции вырос на 36,5%.

В группе продовольственных товаров уменьшился импорт мяса и субпродуктов - на 10,7%, масла растительного - на 12,7%, овощей - на 21,4%, молочных продуктов - на 19,3%, сахара - на 18,5%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 13,6%, зерновых культур - на 56%, фруктов и орехов - на 24,6%, рыбы - на 5,6%. Одновременно с этим вырос ввоз табака на 5,9%.

В категории импорта машиностроительной продукции возросли закупки железнодорожных локомотивов - на 10,6%, а также судов и плавучих средств - на 2,2%, инструментов и аппаратов оптических - на 1%. Вместе с тем, сокращение закупок было зафиксировано относительно средств наземного транспорта - на 44,8%, механического оборудования - на 10,5%, летательных аппаратов - на 20,7% и электрооборудования на 10,3%.

В импорте текстильных изделий и обуви сократились закупки обуви на 54,7%, трикотажного полотна - на 35,3%, трикотажной одежды - на 58,4%, текстильной одежды - на 40,1%, химического волокна - на 27,9%, химических нитей - на 18,4%, хлопка - на 18,7%, текстильных материалов - на 14,5%. При этом поставки готовых текстильных изделий выросли в 3,8 раза.

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