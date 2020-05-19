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Авиакомпания "Россия" получит 1,58 млрд рублей субсидии

Ранее группе "Аэрофлот" предоставили субсидии в размере 7,89 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", получит около 20%, или 1,58 млрд рублей из субсидии в 7,89 млрд рублей, которую согласовала Росавиация для трех авиакомпаний группы на частичную компенсацию расходов из-за снижения количества перевозок на фоне пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к авиакомпании "Россия".

"Авиакомпания "Россия" в 2020 году получит из федерального бюджета 1,58 млрд рублей субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов перевозчиков из-за падения объемов пассажирских перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

В понедельник в Росавиации сообщали, что первый заместитель министра транспорта - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подписал приказ о предоставлении группе "Аэрофлот" субсидий в размере 7,89 млрд рублей. Субсидии получат три авиакомпании группы: "Аэрофлот", "Россия", "Аврора". Заявку на субсидирование лоукостера "Победа" группа "Аэрофлот" не подавала.

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Россия
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