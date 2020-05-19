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АПИ предлагает ввести электронную очередь на пунктах пропуска на границе с КНР в Приморье

Агентство также предложило синхронизировать график работы с китайской стороной

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) подготовило дополнительные предложения по оптимизации работы пунктов пропуска "Пограничный" и "Краскино" в Приморском крае на границе с Китаем, где наблюдаются очереди; среди предложенных мер - создание системы электронной очереди, сообщили в пресс-службе АПИ.

На прошлой неделе вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение перевести погранпереходы "Пограничный" и "Краскино" на круглосуточный режим работы. Это позволит увеличить их пропускную способность еще до завершения реконструкции, которая должна закончиться в 2023 году.

"Дополнительные предложения по оптимизации работы пунктов пропуска "Пограничный" и "Краскино" представило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Среди первоочередных мер - создание системы электронной очереди для въезда на территорию пункта пропуска; установление запрета на бронирование очереди с использованием порожних емкостей для исключения коррупционной составляющей в целях продажи "права очереди", - говорится в сообщении.

Кроме того, АПИ предлагает синхронизировать график работы с китайской стороной; создать зону ожидания для большегрузного транспорта при въезде на территорию пункта пропуска. Еще одна возможная мера - создание инфраструктуры, которая позволит досматривать несколько грузов одновременно.

Сейчас состояние инфраструктуры автомобильных пунктов пропуска "Пограничный" и "Краскино" не позволяет обеспечить беспрепятственное прохождение грузов и пассажиров через границу, что приводит к образованию очередей, отмечают в АПИ. Перевод пункта пропуска "Краскино" на семидневную рабочую неделю и обоих пунктов пропуска на круглосуточный режим работы должны увеличить совокупную пропускную способность в три раза. В "Пограничном" намерены также организовать два дополнительных досмотровых места, что должно повысить максимальную пропускную способность в полтора раза. Затраты на эти мероприятия составят около 90 млн рублей. Срок реализации поручения - 1 сентября.

Власти приграничной провинции Хэйлунцзян 12 мая временно сократили пропуск грузового транспорта после выявления коронавируса у одного из российских водителей с 30 до 10 единиц в сутки туда и обратно. 14 мая водители грузовиков, скопившихся у пункта пропуска "Пограничный", начали забастовку и отказывались въезжать в Китай. В выходные количество грузовиков в очереди составляло до 400. 16 мая стало известно, что коронавирус у водителя из РФ не подтвердился. Власти Хэйлунцзян с 18 мая возобновили прием грузового автотранспорта через погранпереход Пограничный - Суйфэньхэ в прежнем режиме.

Теги
РоссияКитайПриморский крайДальний Восток
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