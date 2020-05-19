Минфин 20 мая проведет аукцион по размещению ОФЗ трех выпусков

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министерство финансов России 20 мая проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года и выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года, а также ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Об этом говорится в материалах ведомства.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отметили в Минфине.