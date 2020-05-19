{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава комитета Думы призвал выдавать деньгами, а не ваучерами до 50% цены отмененного тура

По мнению Михаила Дегтярева, предложенная схема выдачи ваучеров - непопулярная мера

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что туроператорам следует выплатить покупателям отмененных из-за пандемии туров хотя бы половину стоимости путевки. Так он прокомментировал предложенные кабмином меры поддержки туротрасли, включающие возможность для туроператоров выдавать клиентам за отмененные туры ваучеры на равноценные поездки в будущем.

"Сердце кровью обливается от того, сколько у меня комментариев в соцсетях и приходит писем по почте, я прекрасно понимаю людей, - сказал Дегтярев на пресс-конференции во вторник. - Мое мнение - надо было хотя бы половину отдавать живыми деньгами <...> Я надеюсь, что правительство при подготовке правил применения этих ваучеров это учтет. Ну хотя бы 30-50% живыми деньгами в это сложное время, когда людям нечего есть, можно и нужно обязать туроператоров вернуть, а государство им бы помогло".

По словам главы комитета, предложенная схема выдачи ваучеров - непопулярная мера, однако многие участники рынка обанкротятся в случае единовременного обращения туристов за полной компенсацией. "Это возможность таким образом сохранить экономическую устойчивость туроператоров, турагентов и хоть как-то защитить деньги туристов", - пояснил депутат.

Дегтярев подчеркнул, что ваучер означает обязательство туроператора организовать целиком эквивалентное запланированному путешествие, все параметры тура должны быть аналогичны указанным в путевке. "Если вам обещано 14 дней в Турции в пятизвездном отеле с таким-то питанием, таким-то видом и на таком-то расстоянии от пляжа, то это все будет обеспечено, полный эквивалент, не надо здесь пугать людей курсом доллара", - заключил он.

Госдума 12 мая приняла в первом чтении законопроект, предлагающий, помимо прочего, в отдельных случаях разрешить туроператорам не возвращать туристам денежные средства за отмененные туры, а предоставлять гарантию равнозначного путешествия в будущем (ваучеры). Если общая цена услуги окажется выше указанной в заключенном ранее договоре, туроператор не вправе требовать с туриста доплату. Если турист так и не сможет воспользоваться перенесенным на другой срок путешествием, туроператор будет обязан вернуть клиенту деньги, отмечается в законопроекте. По информации участников отрасли, ко второму чтению готовятся поправки, которые сделают возможным механизм ваучеров только для туроператоров въездного и внутреннего туризма.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил Владимирович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Банки выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям за две недели
Глава Минэкономразвития также отметил, что принять участие в новой госпрограмме льготного кредитования под 2% смогут предприятия, на которых работают в общей сложности 7 млн человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС