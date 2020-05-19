Глава комитета Думы призвал выдавать деньгами, а не ваучерами до 50% цены отмененного тура

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что туроператорам следует выплатить покупателям отмененных из-за пандемии туров хотя бы половину стоимости путевки. Так он прокомментировал предложенные кабмином меры поддержки туротрасли, включающие возможность для туроператоров выдавать клиентам за отмененные туры ваучеры на равноценные поездки в будущем.

"Сердце кровью обливается от того, сколько у меня комментариев в соцсетях и приходит писем по почте, я прекрасно понимаю людей, - сказал Дегтярев на пресс-конференции во вторник. - Мое мнение - надо было хотя бы половину отдавать живыми деньгами <...> Я надеюсь, что правительство при подготовке правил применения этих ваучеров это учтет. Ну хотя бы 30-50% живыми деньгами в это сложное время, когда людям нечего есть, можно и нужно обязать туроператоров вернуть, а государство им бы помогло".

По словам главы комитета, предложенная схема выдачи ваучеров - непопулярная мера, однако многие участники рынка обанкротятся в случае единовременного обращения туристов за полной компенсацией. "Это возможность таким образом сохранить экономическую устойчивость туроператоров, турагентов и хоть как-то защитить деньги туристов", - пояснил депутат.

Дегтярев подчеркнул, что ваучер означает обязательство туроператора организовать целиком эквивалентное запланированному путешествие, все параметры тура должны быть аналогичны указанным в путевке. "Если вам обещано 14 дней в Турции в пятизвездном отеле с таким-то питанием, таким-то видом и на таком-то расстоянии от пляжа, то это все будет обеспечено, полный эквивалент, не надо здесь пугать людей курсом доллара", - заключил он.

Госдума 12 мая приняла в первом чтении законопроект, предлагающий, помимо прочего, в отдельных случаях разрешить туроператорам не возвращать туристам денежные средства за отмененные туры, а предоставлять гарантию равнозначного путешествия в будущем (ваучеры). Если общая цена услуги окажется выше указанной в заключенном ранее договоре, туроператор не вправе требовать с туриста доплату. Если турист так и не сможет воспользоваться перенесенным на другой срок путешествием, туроператор будет обязан вернуть клиенту деньги, отмечается в законопроекте. По информации участников отрасли, ко второму чтению готовятся поправки, которые сделают возможным механизм ваучеров только для туроператоров въездного и внутреннего туризма.