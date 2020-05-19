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Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились в ожидании выступления главы ФРС

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась до $31,99 за баррель

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торговой сессии во вторник понизились в ожидании выступления в Конгрессе председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джерома Пауэлла о путях восстановления экономики страны после пандемии коронавируса.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 70,76 пункта (-0,29%), до отметки 24 526,61. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 7,01 пункта (-0,24%) и оказался на отметке 2 946,90. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 2,54 пункта (-0,03%), до 9 232,29.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 0,14% и оказалась на уровне $31,99 за баррель. Как отметила газета The Wall Street Journal со ссылкой на мнение руководителя департамента рыночной стратегии компании NatWest Markets Джеймса Маккормика, тенденция к повышению цен на нефть свидетельствует о постепенном восстановлении китайской экономики.

"Инвесторы взяли паузу после того, как накануне испытали прилив энтузиазма в связи с надеждами на скорое создание вакцины от коронавируса", - привела The Wall Street Journal мнение руководителя департамента стратегии компании J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбера. Успех в создании вакцины, добавил он, откроет путь к ускоренному росту экономики, однако "совершенно очевидно, что до этого еще далеко".

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