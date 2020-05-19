Итальянцы жалуются на завышение цен в барах и парикмахерских

ТАСС, 19 мая. Итальянская ассоциация потребителей Codacons начала получать жалобы жителей Италии на завышение цен в барах и парикмахерских. В понедельник в стране открылись торговые центры, рестораны, бары, пиццерии и остальные точки общепита для обслуживания за столиками, а также парикмахерские и салоны красоты.

"Мы получаем десятки сообщений о повышении цен, - приводит во вторник заявление ассоциации новостной канал Rai News 24. - Многие кафе подняли цены: в центре Милана, где эспрессо в среднем стоит €1,3, его цена поднялась до €2 (+ 53,8%). В Риме при обычной цене в €1,1 - до €1,5 (+ 36,3%). Во Флоренции (€1,4 евро) - до €1,7 (+ 21,5%)". Отмечается, что и парикмахеры подняли цены на оказываемые услуги, а также на шампуни и средства для укладки. Согласно данным Codacons, в больших городах средняя стоимость стрижки выросла с €20 до €25 (+ 25%).

В понедельник в Италии начался второй этап ослабления карантинного режима, действующего с 10 марта. С 18 мая итальянцы также могут свободно передвигаться внутри области и города проживания, однако выезжать за пределы региона без весомой причины пока нельзя.

Согласно последним статистическим данным, в Италии всего зафиксировано более 225 тыс. инфицированных. Выздоровели свыше 127 тыс. человек, более 32 тыс. умерли.