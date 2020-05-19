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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,65-0,8%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до $34,35 за баррель

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок во вторник закрылся ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,65%, до 2711,72 пункта, РТС - на 0,8%, до 1177,24 пункта.

Курс доллара к рублю на 19:06 мск снизился на 0,1%, до 72,613 рубля, курс евро вырос на 0,13%, до 79,4 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,27% - до $34,35 за баррель.

Российский фондовый рынок во вторник смог продолжить восходящую динамику несмотря на умеренно негативный внешний фон.

"Продажам в российских акциях могла способствовать ситуация на западных площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1%, а в США после первых часов торгов индекс Dow Jones снизился на 0,2%, а индекс S&P500 подтянулся на 0,1%. При этом динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции чуть ниже $35 за баррель не давала дополнительных поводов для направленного движения", - отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Лидерами торгов стали бумаги "Русгидро" и "префы" "Ростелекома", прибавившие 2,3% и 2,8%. Также рост акций "Лукойла" и "Норникеля" превысил 2%. Хуже рынка торговались акции ЛСР и "префы" Сбербанка, потерявшие более 1,5%.

По мнению Богдана Зварича, если индексу МосБиржи удастся закрепиться выше сопротивления 2700 пунктов, это может быть сигналом к продолжению восстановления российского рынка. То, что подъем рынка может быть устойчивым считает и инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

"Примечательно, что рост во втором эшелоне сегодня больше чем у "голубых фишек". Это можно рассматривать как подтверждение устойчивости настоящего подъема рынка", - пояснил он.

Завтра скорее всего не произойдет существенного изменения расстановки сил на российском рынке акций, полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. По его оценкам, индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в диапазоне 2660-2720 пунктов, курс рубля к доллару - 71,8-73,32 рубля.

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