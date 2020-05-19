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Экономическую активность после режима нерабочих дней сохранили 70% организаций Петербурга

Почти 180 тыс. организаций города возобновили работу в прежнем режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, затронули в Санкт-Петербурге почти 70 тыс. предприятий, но более 70% организаций сохранили экономическую активность после режима нерабочих дней. Эти данные, как сообщила пресс-служба городской администрации, привел во вторник губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Александр Беглов напомнил, что до введения ограничительных мер в Петербурге работали 247 879 организаций, в которых были заняты 3,05 млн человек. Ограничения и запрет в связи с распространением коронавируса затронули деятельность 68 390 организаций, где работало 680 тыс. человек. После снятия режима нерабочих дней экономическую активность сохранили 180 тыс. организаций - 70 % от общего числа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Беглов также сообщил на совещании, что, по экспертным оценкам, на удаленную работу в Санкт-Петербурге перешли 367 тыс. человек.

В Петербурге принято два пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса, на их реализацию направят 13,5 млрд рублей. Воспользоваться мерами поддержки могут 110 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В числе принятых мер снижение налоговой нагрузки, содействие занятости горожан, сокращение арендной платы, финансовая и кредитная поддержка. По расчетам городского правительства, эти меры помогут в короткий срок запустить остановленные экономические процессы.

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РоссияСанкт-Петербург
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