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Высший совет ЕАЭС одобрил основные цели макроэкономической политики евразийских стран

Ими стали сохранение макроэкономической стабильности, достигнутого уровеня жизни населения и создание базы для опережающего экономического развития ЕАЭС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Высший Евразийский экономический совет утвердил ориентиры макроэкономической политики государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2020-2021 годы, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Документ включает комплекс национальных и интеграционных мер по улучшению экономической ситуации в государствах-членах и минимизации экономических последствий внешних шоков, связанных с пандемией коронавирусной инфекции и резким снижением сырьевых цен", - отмечается в сообщении.

Целями макроэкономической политики ЕАЭС в среднесрочной перспективе определены: сохранение макроэкономической стабильности, достигнутого уровеня жизни населения и создание базы для опережающего экономического развития ЕАЭС.

"Достичь их намечено посредством принятия действенных мер, направленных на поддержание макроэкономической устойчивости, опережающий рост инвестиций, развитие научно-технологического и производственного потенциала ЕАЭС, а также создания условий для поддержания стабильного спроса, расширения экспортных возможностей и активизации взаимной торговли", - уточняется в сообщении.

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