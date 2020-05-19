Выручка Walmart за первый квартал выросла на 8,6%

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Выручка крупнейшей в США сети розничной торговли Walmart в первом квартале текущего года составила $134,6 млрд, увеличившись на $10,7 млрд (8,6%) по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте компании.

Чистая прибыль Walmart за отчетный период достигла $5,2 млрд, увеличившись на 5,6%. Объем продаж вырос на 10,0% главным образом благодаря высокому спросу на продукты питания, предметы первой необходимости и товары медицинского назначения.

При этом объем продаж Walmart по интернету за квартал увеличился на 74% в связи с ростом популярности этого сегмента торговли во время пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Компания - владелица сети универсамов оценивает свои потери из-за последствий пандемии в сумму около $900 млн.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавируса, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В США выявлено более 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 90 432 человека.