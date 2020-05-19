"Энел Россия" может скорректировать сроки строительства ветропарка под Мурманском

МУРМАНСК, 19 мая. /ТАСС/. Компания "Энел Россиия" проинформировала участников рынка о возможном изменении сроков строительных работ самого северного в РФ ветропарка - "Кольская ВЭС" под Мурманском из-за пандемии. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Энел Россия".

"На площадке ветропарка "Кольская ВЭС" ведутся строительные работы. ПАО "Энел Россия" на сегодняшний день не ощущает существенного воздействия текущей ситуации, связанной с пандемией, на ход строительства объектов ВИЭ. Тем не менее, компания проинформировала участников рынка о том, что не исключает вероятного влияния ограничительных мер, связанных с пандемией, на сроки реализации строительных работ. Потенциальное материальное воздействие находится на стадии оценки", - сообщили в компании.

Соглашение о создании самого северного в стране и первого в Мурманской области ветропарка между компанией и властями Мурманской области было подписано в 2018 году. Первый камень на месте строительства заложили в 2019 году. Ввести объект в строй было запланировано в 2021 году, сумма инвестиций должна составить 273 млн евро. Установленная мощность ветропарка составит 201 МВт, в работе будут 57 ветроустановок. Выработка электроэнергии планируется на уровне 750 ГВтч в год. Это не единственный проект компании в России. Уже строится Азовская ВЭС мощностью 90 МВт, компания получила право на строительство Родниковского ветропарка мощностью 71 МВт.