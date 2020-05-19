В Минпромторге заявили, что стоимость масок в России продолжит постепенно снижаться

"Во-первых, цена снижается, и мы это видим. Она снижается, потому что мы наращиваем внутреннее производство, и себестоимость масок намного ниже, чем той маски, которая привозится из КНР", - сказал замминистра, уточнив, что китайские маски обходятся в 29 центов за единицу без учета налогов и транспортных расходов.

"Я думаю, что постепенно цена снизится, и, в конце концов, она будет намного ниже, чем сейчас в розничной продаже. Ну и, конечно, конкуренция также сыграет свою роль, и те запасы огромные, которые сегодня сделаны торговыми организациями", - добавил Евтухов. Он отметил, что запасы масок в аптеках и торговых организациях сейчас составляют около 200 млн штук.

Евтухов также выразил уверенность, что после окончания пандемии цена маски вернется к прежнему уровню в пять-семь рублей. "Цена маски вернется к этому значению, потому что просто на нее не будет спроса. А количество линий <...> будет позволять производить объем этих предметов в гораздо большем количестве, чем это необходимо в нормальной жизни", - пояснил он.

Наличие в аптеках

Российские аптеки, крупные торговые сети и объекты мелкорозничной торговли ежедневно реализуют около 4 млн масок, сообщил Евтухов.

"Примерно мы посмотрели: в крупных торговых сетях, которые сегодня занимают порядка 30% российского рынка, продается 1,5 млн масок в сутки, - сказал он. - По аптекам нам проще получить информацию, потому что информацию по продажам масок в аптеках мы получаем из ФНС, и мы видели, что, например, за вчерашний день было продано порядка 1,6 млн масок".

"С учетом <...> мелкой розницы - ну, будет порядка, наверное, 4 млн масок в сутки - то, что покупают наши граждане", - подсчитал замминистра.

При этом, как отметил Евтухов, несмотря на введение обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах почти во всех субъектах РФ, всплеска спроса на эти товары не наблюдается. "[Наблюдается] где-то 10-20% увеличение продаж", - пояснил он.

Евтухов сообщил, что около 300 млн масок будет ввезено в Россию из Китая в апреле-мае.

"Большое количество масок ввезено и ввозится из КНР. В среднем, с учетом всех поставщиков, мы такую аналитику проводили, будет ввезено за апрель-май порядка 300 млн масок", - сказал замминистра.

Масочный режим

Евтухов сообщил, что порядка 90% посетителей торговых сетей в Москве, Подмосковье и Петербурге соблюдают масочный режим, при том что в первые дни после его введения маски носили лишь 70-75%.

"Надо сказать, когда вводился только масочный режим, мы смотрели и анализировали торговые сети - и от населения в масках было порядка 70-75% в первые дни. <...> Но сегодня мы смотрим по крупнейшим субъектам - Москва, Московская область, Санкт-Петербург - процент людей, которые приходят в масках, уже намного выше, уже порядка 90%. <...> Сегодня потребители стали более сознательными, они если приходят без маски, либо приобретают в магазине, либо маску делают самостоятельно, тоже такая услуга предлагается", - сказал он.

Также Евтухов отметил, что объем производства масок в регионах падает. "Связано это с тем, что на самом деле какого-то излишнего спроса, ажиотажного спроса на маски нет", - добавил он.