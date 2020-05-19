Бронирование авиабилетов Southwest Airlines превысило их возврат, несмотря на пандемию

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Американская авиакомпания Southwest Airlines зафиксировала, что количество бронирований авиабилетов превысило их возврат, несмотря на последствия пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в уведомлении авиакомпании, размещенном во вторник на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

"Компания отметила недавно умеренное улучшение в сфере спроса, бронирований и отмены путешествий. За календарный месяц, истекший 18 мая 2020 года, показатель числа бронирований превзошел показатель количества отмен путешествий. Это представляет собой обращение вспять тенденции, при которой в марте и апреле 2020 года число отмен путешествий превышало количество бронирований", - уточнил авиаперевозчик.

В целом ситуация далека от нормализации. Southwest Airlines прогнозирует, что ее выручка в мае сократится на 85-90% по сравнению с маем 2019 года, объем воздушных перевозок окажется на 60-70% ниже за тот же период времени, а показатель заполняемости пассажирских самолетов будет на 25-30% ниже.

Авиакомпания напоминает, что прогноз по выручке в мае несколько улучшился. Ранее Southwest Airlines ожидала спад этого показателя на 90-95%.

Пассажирские перевозки в США из-за пандемии сократились почти на 95%. Глава фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт сообщил, что еще в апреле распродал принадлежавшие ему доли в четырех ведущих авиаперевозчиках США. Суммарная доля составляла 10%, была приобретена за $7-8 млрд в 2016 году и продана в прошлом месяце за $6,1 млрд.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад на уровне 3%.