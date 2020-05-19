FT: Volkswagen выплатил €9 млн для прекращения дела о "дизельном скандале"

ТАСС, 19 мая. Германский автоконцерн Volkswagen выплатил штраф в размере €9 млн, чтобы прокуратура Германии прекратила дело о "дизельном скандале" в отношении главы правления Volkswagen Герберта Дисса и председателя наблюдательного совета Ханса-Дитера Пётча. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

По ее данным, прокуратура обвиняла Дисса и Пётча в том, что они сознательно скрывали от акционеров информацию об установленном на автомобилях программном обеспечении, позволяющем занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. "Юридические консультанты и представители компании утверждают, что обвинения прокуратуры в отношении мистера Пётча и мистера Дисса необоснованны", - заявили газете в представительстве концерна. По его утверждению, решение о выплате штрафа было принято в интересах компании и для прекращения разбирательства.

"Дизельный скандал", в центре которого изначально оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этой системе все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.