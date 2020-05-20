США выделили Украине $15,5 млн в виде гуманитарной помощи в связи с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов с начала пандемии коронавируса выделили Украине $15,5 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

"США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию. <...> Украине - помощь на сумму $15,5 млн", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. В нем подчеркнули, что эти средства призваны "улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19", а также смягчить социально-экономические последствия "в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины".

Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более $900 млн на "чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую" помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру. В частности, средства были выделены Белоруссии ($1,7 млн), Казахстану (более $3,1 млн), Киргизии (около $900 тыс.), Таджикистану (около $866 тыс.), Туркменистану (около $920 тыс.), Узбекистану (около $3,9 млн), Армении ($2,7 млн), Азербайджану (почти $3,6 млн), Грузии ($2,7 млн), Молдавии (почти $2,2 млн).

Кроме того, США направили более $18 млн Афганистану, более $44 млн Ираку, около $12 млн Ливии, более $31 млн в Сирию, свыше $2,5 млн Йемену, почти $5,7 млн Турции. Более $12,3 млн выделено "на гуманитарную помощь жителям Венесуэлы", говорится в сообщении Госдепартамента.