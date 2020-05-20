Глава ТПП просит включить частные охранные предприятия в список системообразующих

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин просит включить частные охранные предприятия в перечень системообразующих компаний, чтобы они могли получить государственные льготы в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме в адрес директора Росгвардии Виктора Золотова, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"С целью получения льготных кредитов для пополнения оборотных средств на осуществление расходов по оплате труда, услуг по содержанию имущества, текущего ремонта и прочих расходов предлагается рассмотреть возможность включения частных охранных предприятий в перечень системообразующих предприятий", - отмечается в документе.

Также Катырин просит включить охранную отрасль в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Кроме того, он предлагает организовать доплаты работникам, оказывающим охранные услуги на социально значимых объектах, в размере 10 тыс. рублей ежемесячно "в связи с необходимостью закупки первичных средств защиты - медицинских масок, одноразовых медицинских перчаток, дезинфицирующих средств для обеспечения безопасного оказания охранных услуг".

Глава ТПП предлагает также дополнить постановление правительства РФ № 484 от 12 апреля, по которому устанавливаются стимулирующие выплаты медикам и иным работникам, оказывающим помощь больным коронавирусом.

"Предлагается дополнить пункт 11 подпунктом "в": "оказывающим охранные услуги в "грязной зоне" медицинской организации, сотрудникам охраны - 15 тыс. рублей в месяц <…> подпунктом "г": оказывающим охранные услуги на социально значимых объектах, которые продолжают функционировать в обычном режиме, сотрудникам охраны - 10 тыс. рублей в месяц", - говорится в письме Катырина. Сейчас подобные выплаты получают врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой медицинской помощи.

В настоящее время в перечень системообразующих включены 1 151 компания в РФ. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.

Пострадавшие отрасли

Сейчас в список наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом включены 11 отраслей, в том числе авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению; деятельность в области здравоохранения, стоматологическая практика; розничная торговля непродовольственными товарами.