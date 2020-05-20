{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ТПП просит включить частные охранные предприятия в список системообразующих

Письмо с соответствующей инициативой направлено в адрес директора Росгвардии Виктора Золотова

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин просит включить частные охранные предприятия в перечень системообразующих компаний, чтобы они могли получить государственные льготы в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме в адрес директора Росгвардии Виктора Золотова, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"С целью получения льготных кредитов для пополнения оборотных средств на осуществление расходов по оплате труда, услуг по содержанию имущества, текущего ремонта и прочих расходов предлагается рассмотреть возможность включения частных охранных предприятий в перечень системообразующих предприятий", - отмечается в документе.

Также Катырин просит включить охранную отрасль в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Кроме того, он предлагает организовать доплаты работникам, оказывающим охранные услуги на социально значимых объектах, в размере 10 тыс. рублей ежемесячно "в связи с необходимостью закупки первичных средств защиты - медицинских масок, одноразовых медицинских перчаток, дезинфицирующих средств для обеспечения безопасного оказания охранных услуг".

Глава ТПП предлагает также дополнить постановление правительства РФ № 484 от 12 апреля, по которому устанавливаются стимулирующие выплаты медикам и иным работникам, оказывающим помощь больным коронавирусом.

"Предлагается дополнить пункт 11 подпунктом "в": "оказывающим охранные услуги в "грязной зоне" медицинской организации, сотрудникам охраны - 15 тыс. рублей в месяц <…> подпунктом "г": оказывающим охранные услуги на социально значимых объектах, которые продолжают функционировать в обычном режиме, сотрудникам охраны - 10 тыс. рублей в месяц", - говорится в письме Катырина. Сейчас подобные выплаты получают врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой медицинской помощи.

В настоящее время в перечень системообразующих включены 1 151 компания в РФ. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.

Пострадавшие отрасли

Сейчас в список наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом включены 11 отраслей, в том числе авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению; деятельность в области здравоохранения, стоматологическая практика; розничная торговля непродовольственными товарами.

Теги
РоссияЗолотов, Виктор ВасильевичМалый и средний бизнесКатырин, Сергей Николаевич
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
КРЭТ заявил об информационной кампании против него после инцидентов с аппаратами ИВЛ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС