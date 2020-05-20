Эксперты: спад ВВП России по итогам 2020 года составит 4%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Спад российской экономики по итогам 2020 года составит 4%, после чего начнется ее умеренное восстановление, свидетельствуют данные консенсус-прогноза, составленного ТАСС по итогам опроса аналитиков инвестбанков и рейтинговых агентств.

Консенсус составлен по итогам прогнозов, предоставленных Национальным рейтинговым агентством (АО НРА), рейтинговым агентством "Эксперт РА", банком "Зенит", Сбербанком, инвестиционной компанией "Регион", Альфа-банком.

Минэкономразвития в среду представит правительству обновленный прогноз социально-экономического развития России на текущий год и среднесрочный период. По оценке министерства, рост ВВП РФ в первом квартале составил 1,8% в годовом выражении, что выше предварительной оценки Росстата в 1,6% опубликованной во вторник.

Спад неизбежен

Опрошенные аналитики единодушны в том, что по итогам текущего года экономику России ждет спад, прогнозы по величине спада разнятся незначительно. Третий и четвертый квартал, по мнению экспертов, определят итоги года.

Прогнозы по спаду ВВП РФ по итогам 2020 года распределились следующим образом: АО НРА - (-4,1%); "Эксперт РА" - (-4,2%); Банк "Зенит" - (-5,8%); Сбербанк - (-4%); ИК "Регион" - (-5,3%); Альфа-банк - (-1%).

По мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, основной спад экономики России придется на второй квартал, он достигнет 6% в годовом выражении. "Если в третьем и четвертом квартале спада не будет, а экономика вернется к своей нормальной активности, то в этой предпосылке ВВП может быть на уровне -1% по итогам года", - считает она.

"Ситуация в этом году будет тяжелой, но удар в отличие от предыдущих кризисов придется не на крупный бизнес или банки, а на МСП и занятость. Соответственно, удар по ВВП или всплеск инфляции будут меньше, чем при прошлых шоках", - считает главный экономист Эксперт РА Антон Табах.

Инфляция в пределах таргета и стабильный рубль

Инфляция по итогам текущего года не превысит таргет в 4%, единодушны аналитики. Консенсус-прогноз составляет 3,9%. Прогнозы по инфляции в РФ по итогам года распределились следующим образом: АО НРА - 5,7%; "Эксперт РА" - 2,8%; Банк "Зенит" - 3,7%; Сбербанк - 3,7%; ИК "Регион" - 3,8%; Альфа-банк - 4%.

Прогнозы аналитиков по курсу рубля на конец текущего года разнятся незначительно. По их мнению, рубль к концу года стабилизируется на отметке 70 рублей за $1. Прогнозы по курсу рубля на конец года распределились следующим образом: АО НРА - 76 рублей за $1; "Эксперт РА" - 69; Банк "Зенит" - 67; Сбербанк - 71; ИК "Регион" - 70; Альфа-банк - 67.

Умеренный оптимизм на 2021 год

В 2021 году экономика России перейдет к постепенному выходу из затяжного кризиса, считают эксперты. Они единодушны в том, что динамика ВВП в следующем году будет положительной, рост составит около 2,7%. Инфляция по итогам года замедлится до 3,7%, рубль к концу года будет близок к значениям на конец 2020 года.

"Я считаю, что нас не ждет в этом году глубокий спад, поэтому нас и восстановление в следующем году не ждет. В следующем году я жду 0,8-1% роста", - заявила Орлова.

У властей есть инструменты для смягчения кризиса в экономике, государство должно больше поддерживать предприятия, чтобы рецессия не превратилась в депрессию, считает научный сотрудник "Центра развития" НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.

"Государство должно гораздо больше поддерживать экономику, иначе рецессия может стать депрессией, когда особо массово закрываются предприятия (особенно страдают малый и средний бизнес, некорпоративный сектор), работники не могут найти работу по специальности и уходят в сферы, требующие меньшей квалификации. У России есть накопленные ресурсы, а также очень низкий уровень государственного долга. Именно в таких ситуациях нужно этим пользоваться, смягчая удар кризиса по экономике", - считает эксперт.