{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Треть небольших гостиниц и отелей РФ не смогли перенастроить работу в условиях пандемии

Как сообщили в "Союзе отельеров", они заняли выжидательную позицию и ждут отмены ограничительных мер

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Часть малых и средних отелей, гостиниц и хостелов сумела перепрофилироваться или изменить бизнес-процессы, чтобы подстроиться к условиям пандемии, в то же время около трети подобных предприятий приостановили работу и ждут снятия ограничительных мер. Об этом ТАСС сообщили в общественной организации "Союз отельеров".

В ожидании отмены ограничений

По оценке межрегиональной общественной организации "Союз отельеров", около 30-40% малых и средних средств размещения сейчас заняли выжидательную позицию, то есть временно закрылись и ждут отмены ограничительных мер. Это не относится к тем регионам, где их работа была временно запрещена.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Средняя загрузка в Москве - около 5-6% (заняты один-два номера). Падение выручки практически в 10 раз", - сказал председатель правления союза Роман Сабиржанов ТАСС, добавив, что сейчас заселение идет по цене в два раза ниже прошлогодней.

Хорошим подспорьем для малых средств размещения он считает заселение их врачами и переоборудование в обсервации, так как таким объектам выделяется финансирование из бюджетных средств. "Однако врачей предпочитают селить в сетевые крупные отели", - отмечает Сабиржанов.

Временно замер гостиничный бизнес и в дагестанском городе Дербент. Как рассказал ТАСС владелец местного хостела "Подушка" Тарик Султанов, гостиницы здесь не работают с первых дней режима самоизоляции. "Штат сотрудников сохранили. Федеральными мерами поддержки пока не воспользовался, возможно, подам заявку на разовую выплату [сотрудникам]. После окончания запрета на работу будем так же работать, как и прежде, и надеяться, что отрасль восстановится", - сказал он.

Аналогичная ситуация складывается в Ставрополе. Представитель местного отеля-хостела Good luck сообщила, что они вынужденно закрылись в конце марта, так как из-за ограничительных мер разрешено принимать только приехавших в командировки, которых практически нет. "Предварительно, с 1 июня можно будет начинать работать. Будем смотреть, сможем ли мы воспользоваться мерами поддержки [от государства], и от этой ситуации будем решать, как действовать дальше, пока штат сохраняем", - сообщила ТАСС представитель хостела в Ставрополе.

При этом некоторые предприятия говорят о том, что уже не смогут открыться после пандемии. "Поскольку наш хостел находился в аренде, арендатор шел на максимальные уступки. Но для того, чтобы вообще не закрыться, это надо было просто-напросто аренду не платить", - рассказала ТАСС управляющая сочинского хостела "Чеширский кот" Ирина Щетинкова. По ее словам, даже если хостел откроется в июне, то поток гостей будет низким, и полученные средства не позволят оплачивать аренду и коммунальные платежи.

Адаптация к новым условиям

Часть гостиниц сумела подстроиться к существующим условиям, меняя бизнес-процессы или формат работы. Директор департамента по развитию гостиничного бизнеса Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Олимпиада Знаменская сообщила ТАСС, что в Москве работает 80-85% отелей, даже при загрузке до 18%. "Чтобы загрузить отели, многие ввели в продажу пакеты "самоизоляция" и пребывание на день. Компании, в частности логистические, на период карантина пользуются таким услугами, чтобы сотрудники работали в режиме самоизоляции, [многие из них иногородние]", - сказала она. При этом в хостелах ситуация лучше, отмечает Знаменская: в них загрузка достигает 50%.

Как рассказала ТАСС отельер и руководитель "Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья" по Северо-Западному федеральному округу Алена Енова, ей, как основателю и совладелице нескольких компаний в сфере гостеприимства, пришлось за последние несколько недель кардинально пересмотреть сам подход к управлению своими компаниями. "Отчеты, которые были еженедельными и ежемесячными, стали ежедневными. Я слежу за каждым гостем, за каждым процессом, за каждым полученным и потраченным рублем", - рассказала она.

По ее словам, в период майских праздников среди постояльцев малых средств размещения было много студентов, магистрантов, а также тех, кто решил таким образом самоизолироваться, чтобы, к примеру, не подвергать риску пожилых родителей по возвращении из поездки. Енова подчеркнула, что даже на фоне минимальной загрузки не планирует закрывать свои объекты, так как в этом случае "все равно будешь уходить в минус - платежи по коммуналке и иные траты не отменишь". "Все строить заново мне дороже выйдет: снова нанимать и учить толковый персонал, перенастраивать системы, восстанавливать потерянные позиции на мировых сайтах бронирования из-за нулевой активности за это время", - говорит она.

Сумели реорганизовать свою деятельность и некоторые предприятия южных регионов. Как рассказал ТАСС эксперт межрегиональной Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Ромаденков, в Сочи некоторые средства размещения, не имеющие статуса коммерческого помещения (так называемые гостевые дома с небольшим номерным фондом), начали сдаваться в аренду полностью как частные дома. По словам Ромаденкова, в настоящее время проще всего тем, кто сдает в аренду апартаменты, так как на них не распространяются ограничительные меры. Один из небольших отелей курорта с целью остаться на плаву перепрофилировался в общежитие. "Заключили контракт до конца года со строительной организацией, те заселили туда своих строителей. Прибыль у них есть в любом случае, они не в минусе. А многие просто закрылись и ничего вообще не делают", - сказал он, добавив, что практически никто не рискует принимать туристов.

Ромаденков также отметил, что сейчас для сохранения прибыли некоторые небольшие отели стали объединяться под одним брендом. "Задача стоит в том, чтобы небольшие средства размещения объединить под общим брендом с едиными стандартами и с единым центром продаж. Это обеспечит постоянный поток денег и доход объектам", - сказал он.

В Калининграде выжить гостиничному бизнесу помогает помощь из регионального бюджета - в некоторых отелях теперь там размещают медиков, которые борются с пандемией коронавируса. Эта мера "как минимум позволяет выходить в ноль - справляться с коммунальными платежами, не сокращать никого из сотрудников", сказали ТАСС в дирекции гостиницы "Турист". Сейчас предприятие рассчитывает на получение субсидий от властей на выплату заработной платы работникам - они уже подали соответствующую заявку.

Ситуация с коронавирусом

В конце марта 2020 года часть субъектов РФ запретили деятельность гостиниц и санаториев до 1 июня в связи с пандемией коронавируса. Другие регионы ввели ограничительные меры на работу подобных предприятий.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 299 941, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Совет директоров "Роснефти" 21 мая выберет главного исполнительного директора
В настоящее время им является Игорь Сечин, который возглавил компанию в мае 2012 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС