Треть небольших гостиниц и отелей РФ не смогли перенастроить работу в условиях пандемии

По оценке межрегиональной общественной организации "Союз отельеров", около 30-40% малых и средних средств размещения сейчас заняли выжидательную позицию, то есть временно закрылись и ждут отмены ограничительных мер. Это не относится к тем регионам, где их работа была временно запрещена.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Часть малых и средних отелей, гостиниц и хостелов сумела перепрофилироваться или изменить бизнес-процессы, чтобы подстроиться к условиям пандемии, в то же время около трети подобных предприятий приостановили работу и ждут снятия ограничительных мер. Об этом ТАСС сообщили в общественной организации "Союз отельеров".

"Средняя загрузка в Москве - около 5-6% (заняты один-два номера). Падение выручки практически в 10 раз", - сказал председатель правления союза Роман Сабиржанов ТАСС, добавив, что сейчас заселение идет по цене в два раза ниже прошлогодней.

Хорошим подспорьем для малых средств размещения он считает заселение их врачами и переоборудование в обсервации, так как таким объектам выделяется финансирование из бюджетных средств. "Однако врачей предпочитают селить в сетевые крупные отели", - отмечает Сабиржанов.

Временно замер гостиничный бизнес и в дагестанском городе Дербент. Как рассказал ТАСС владелец местного хостела "Подушка" Тарик Султанов, гостиницы здесь не работают с первых дней режима самоизоляции. "Штат сотрудников сохранили. Федеральными мерами поддержки пока не воспользовался, возможно, подам заявку на разовую выплату [сотрудникам]. После окончания запрета на работу будем так же работать, как и прежде, и надеяться, что отрасль восстановится", - сказал он.

Аналогичная ситуация складывается в Ставрополе. Представитель местного отеля-хостела Good luck сообщила, что они вынужденно закрылись в конце марта, так как из-за ограничительных мер разрешено принимать только приехавших в командировки, которых практически нет. "Предварительно, с 1 июня можно будет начинать работать. Будем смотреть, сможем ли мы воспользоваться мерами поддержки [от государства], и от этой ситуации будем решать, как действовать дальше, пока штат сохраняем", - сообщила ТАСС представитель хостела в Ставрополе.

При этом некоторые предприятия говорят о том, что уже не смогут открыться после пандемии. "Поскольку наш хостел находился в аренде, арендатор шел на максимальные уступки. Но для того, чтобы вообще не закрыться, это надо было просто-напросто аренду не платить", - рассказала ТАСС управляющая сочинского хостела "Чеширский кот" Ирина Щетинкова. По ее словам, даже если хостел откроется в июне, то поток гостей будет низким, и полученные средства не позволят оплачивать аренду и коммунальные платежи.

Адаптация к новым условиям

Часть гостиниц сумела подстроиться к существующим условиям, меняя бизнес-процессы или формат работы. Директор департамента по развитию гостиничного бизнеса Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Олимпиада Знаменская сообщила ТАСС, что в Москве работает 80-85% отелей, даже при загрузке до 18%. "Чтобы загрузить отели, многие ввели в продажу пакеты "самоизоляция" и пребывание на день. Компании, в частности логистические, на период карантина пользуются таким услугами, чтобы сотрудники работали в режиме самоизоляции, [многие из них иногородние]", - сказала она. При этом в хостелах ситуация лучше, отмечает Знаменская: в них загрузка достигает 50%.

Как рассказала ТАСС отельер и руководитель "Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья" по Северо-Западному федеральному округу Алена Енова, ей, как основателю и совладелице нескольких компаний в сфере гостеприимства, пришлось за последние несколько недель кардинально пересмотреть сам подход к управлению своими компаниями. "Отчеты, которые были еженедельными и ежемесячными, стали ежедневными. Я слежу за каждым гостем, за каждым процессом, за каждым полученным и потраченным рублем", - рассказала она.

По ее словам, в период майских праздников среди постояльцев малых средств размещения было много студентов, магистрантов, а также тех, кто решил таким образом самоизолироваться, чтобы, к примеру, не подвергать риску пожилых родителей по возвращении из поездки. Енова подчеркнула, что даже на фоне минимальной загрузки не планирует закрывать свои объекты, так как в этом случае "все равно будешь уходить в минус - платежи по коммуналке и иные траты не отменишь". "Все строить заново мне дороже выйдет: снова нанимать и учить толковый персонал, перенастраивать системы, восстанавливать потерянные позиции на мировых сайтах бронирования из-за нулевой активности за это время", - говорит она.

Сумели реорганизовать свою деятельность и некоторые предприятия южных регионов. Как рассказал ТАСС эксперт межрегиональной Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Ромаденков, в Сочи некоторые средства размещения, не имеющие статуса коммерческого помещения (так называемые гостевые дома с небольшим номерным фондом), начали сдаваться в аренду полностью как частные дома. По словам Ромаденкова, в настоящее время проще всего тем, кто сдает в аренду апартаменты, так как на них не распространяются ограничительные меры. Один из небольших отелей курорта с целью остаться на плаву перепрофилировался в общежитие. "Заключили контракт до конца года со строительной организацией, те заселили туда своих строителей. Прибыль у них есть в любом случае, они не в минусе. А многие просто закрылись и ничего вообще не делают", - сказал он, добавив, что практически никто не рискует принимать туристов.

Ромаденков также отметил, что сейчас для сохранения прибыли некоторые небольшие отели стали объединяться под одним брендом. "Задача стоит в том, чтобы небольшие средства размещения объединить под общим брендом с едиными стандартами и с единым центром продаж. Это обеспечит постоянный поток денег и доход объектам", - сказал он.

В Калининграде выжить гостиничному бизнесу помогает помощь из регионального бюджета - в некоторых отелях теперь там размещают медиков, которые борются с пандемией коронавируса. Эта мера "как минимум позволяет выходить в ноль - справляться с коммунальными платежами, не сокращать никого из сотрудников", сказали ТАСС в дирекции гостиницы "Турист". Сейчас предприятие рассчитывает на получение субсидий от властей на выплату заработной платы работникам - они уже подали соответствующую заявку.

Ситуация с коронавирусом

В конце марта 2020 года часть субъектов РФ запретили деятельность гостиниц и санаториев до 1 июня в связи с пандемией коронавируса. Другие регионы ввели ограничительные меры на работу подобных предприятий.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 299 941, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.